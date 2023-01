Com podem tenir les dades del mòbil protegides en cas de robatori?

Què podem fer per protegir les dades del nostre telèfon mòbil? Aquesta pregunta es basa en el fet que ens puguin robar l'aparell. Habitualment en el nostre mòbil tenim dates molt sensibles com poden ser les contrasenyes o dades bancàries. Parlem amb Selva Orejón, CEO de Branding, l'empresa de ciberinvestigació, identitat digital i ciberseguretat,



- Com podem protegir les nostres dades?



El primer que hauríem de fer és tenir molta del que portem a les nostres mans generalment no és només un telèfon mòbil sinó que el podríem definir com un ordinador i, per tant, es poden fer i emmagatzemar moltes més coses. Alguna de les coses que hauríem de tenir en compte és protegir tota la informació que tenim a dins del telèfon de manera que en el moment que es produeix un robatori poguéssim excedir-hi en remot i sol·licitar l'eliminació.



- Es fa a través d'una aplicació?



En el cas que tinguem un Android al compte que mana sobre el telèfon és el genèric, aleshores quan estiguéssim en una situació de robatori, automàticament entraríem el compte de Google a través del nostre Gmail i posaríem el telèfon amb mode robatori. Una vegada ho fem es pot eliminar el contingut del telèfon de manera que poguéssim esborrar tota la informació que hi ha al terminal, no perdríem totes aquestes dades perquè es quedarien emmagatzemades al núvol ,però no estaria disponible des d'aquell mòbil. Si es tracta d'un iPhone, funciona gairebé de la mateixa manera.



- Si et roben el mòbil, com el podem localitzar?



Generalment, tots els terminals tenen el mode de robatori, el que normalment faig i aconsello fer en el cas d'un Android és instal·lar prèviament una aplicació amb la qual podràs tenir accés a la càmera i micro del telèfon durant un determinat temps (encara que estigui apagat) per poder tenir més informació. En el cas de l'iPhone podríem fer una cosa bastant semblant, però sí que és veritat que no hi ha la possibilitat de descarregar-se aquest tipus d'aplicacions, ara bé, si ens han robat el mòbil el més important és que tinguéssim un duplicat de la nostra targeta SIM per poder protegir la informació que hi ha a dins del mòbil.