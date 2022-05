Com podem estalviar al cistell de la compra?

Des de l'arribada d'aquest 2022, i concretament, durant els últims mesos, els preus de la majoria de productes que consumim no han parat de créixer, especialment en alimentació i els productes de primera necessitat.

Segons l'OCU, la pujada mitjana dels productes d'alimentació ha estat d'un 10% respecte a fa un any. De seguir així, s'estima que en 2022 cada llar gastarà 500 euros més sol en aliments bàsics.

Aquestes són les claus, segons els especialistes, per a reduir les despeses en les teves compres

1. Els frescos, que siguin de temporada

Els frescos són un imprescindible en la compra diària de tota llar. Les fruites i verdures, així com les carns i peixos, són els aliments basi de la nostra compra i suposen al voltant d'un 50% de la nostra despesa.

Segons els experts, comprant aquests productes de temporada, així com aprofitant les ofertes puntuals que es poden trobar.

2. Planificar els bàsics del rebost

Llet, pa de motlle, tomàquet fregit, conserves… Aquests productes suposen un altre gran percentatge de la nostra compra.

Si planifiques els menús setmanals i adaptes així la llista de la compra, podràs estalviar més d'un 20% en aquesta mena de productes gràcies a plataformes de cerca d'ofertes.

Els experts recomanen tenir en compte els productes no peribles i guardar reserves en el nostre rebost quan trobis una bona oferta.

És important que busquis aquestes promocions en llocs de confiança i que et fixis en els preus finals dels productes i no sols en el percentatge de descompte, per a poder fer una bona comparativa i que l'estalvi sigui real, pots estalviar fins a 20€.

3. Productes de neteja i higiene, en format estalvi

Els productes de neteja i higiene completen la nostra llista de la compra i, en conjunt, també suposen una despesa important en el nostre dia a dia: des de gels, xampús, pasta de dents, fins a detergent i rentavaixella per a la llar.

Encara que aquests productes se solen comprar amb menor freqüència que uns altres com són els d'alimentació, és important fer un seguiment i no has de tenir por de comprar-los en major volum.

Els experts d'assenyalen que es pot estalviar al voltant d'un 30% en aquests productes si aprofites les ofertes o si t'animes a comprar aquests productes en packs o format estalvi.

Segint aquests consells dels especialistes en estalvi, per a omplir el teu carro de la compra sense buidar la teva butxaca.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el co-fundador de Chollómetro, Manuel Zabala (àudio).