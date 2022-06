Com marquen el teu pis els lladres?

Parlarem de l'actualitat policial amb la portaveu sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'esquadra, Imma Viudes

- Com marquen els pisos als lladres que volen entrar a robar en l'actualitat?



Els mètodes van canviant i tots els cossos policials van publicant de tant en tant algunes mesures de prevenció i expliquen com són aquests nous mètodes. Per exemple estan col·locant uns marcadors a les portes que són com uns fills imperceptibles de cola. Sobretot, quan entrem els pisos hem de mirar si hi ha aquestes restes de cola o si cau a terra alguna petita senyal, com pot ser una petita peça de plàstic. Normalment, el que fan és posar aquests marcadors per saber quant temps passa des que marxem fins que tornem a entrar. Tots els cossos policials han advertit a través de les xarxes socials d'aquest mètode que estan utilitzant per saber si estem una l'habitatge o quant triguem a tornar.



- Sobretot es fixen en les hores que no estem a casa?



Efectivament i ara amb l'arribada de l'estiu i amb les mesures covid més relaxades és un bon moment per estar fora de casa i aquests delinqüents que es dediquen els robatoris a habitatges, és el moment perfecte per la seva activitat delinqüencial. Recordem les mesures preventives quan marxem de vacances sobretot sempre tancant doble clau, ja que els lladres que són experts poden obrir les portes en un moment amb una radiografia, encara que marxem durant un moment, sobretot passar la clau per què entren i surten en un moment triguen segons, no ens costa res fer-ho i sobretot si marxem de vacances ser discrets o discretes a les xarxes socials.



- És una mica difícil que la gent no publiqui les seves vacances.



Llavors el que hem de fer auto protegir-nos restringint la privacitat d'aquelles publicacions què fem, ja que en el moment que ho publiquem perdem el control de qui ho pot veure, per tant, siguem curosos i curoses de quin públic tenim, si són amics o amigues de confiança o no.