Com es lluita contra la depressió?

Segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2021, el 9% de la població de 15 anys i més té depressió i és més superior entre les dones (12,2%) que entre els homes (5,7%).

A més, la depressió augmenta amb l’edat: 7,4% en el grup de 15 a 44 anys i 13,1% entre les persones de 75 anys i més. També, segons l’ESCA, és superior entre les persones de la classe social menys afavorida i entre les persones sense estudis o amb estudis primaris.

Salut segueix desplegant el Programa de benestar emocional i salut comunitària i reforçarà l’atenció a problemes de salut mental i addiccions atesos a la primària amb psiquiatres, psicòlegs clínics i infermeres de salut mental. Ara mateix hi ha 366 referents emocionals treballant als equips d’atenció primària del país.

Més de 700.000 persones estan diagnosticades amb depressió a Catalunya, i d’aquestes, més del 70% són dones.

Són dades fetes públiques pel Departament de Salut aquest divendres amb motiu del Dia Mundial de la lluita contra la Depressió. 505.246 dones han estat diagnosticades, amb una mitjana d’edat de 56 anys, mentre que en els homes la xifra baixa a 211.180 persones, amb 61 anys. Els casos de depressió diagnosticats a la sanitat pública durant el 2021 van augmentar un 3,5% respecte al 2020.

La depressió és un trastorn de l'estat d'ànim que afecta milions de persones a tot el món. Es caracteritza per una tristesa profunda i persistent, una pèrdua d'interès o plaer en les activitats diàries, i canvis en l'apetit, el somni i l'energia. Sovint, també s'acompanya de sentiments de culpa, inutilitat i pensaments negatius.

La depressió no és simplement un estat d'ànim temporal o una reacció normal a un esdeveniment estressant. És un trastorn mental que requereix tractament. Els tractaments eficaços per a la depressió inclouen la teràpia, els medicaments i la combinació de tots dos.

La teràpia psicològica, com la teràpia cognitiu-conductual (TCC) i la teràpia interpersonal, pot ajudar les persones a comprendre i manejar els pensaments, sentiments i comportaments que contribueixen a la depressió.

Els medicaments antidepressius, com els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS) i els inhibidors de la recaptació de serotonina i noradrenalina (IRSN), també poden ajudar a alleujar els símptomes de la depressió.

No obstant això, és important assenyalar que no existeix una solució única per a tots els casos de depressió.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la doctora psicòloga clínica de l'hospital clínic de Barcelona i professora del departament de psicologia de la UAO CEU, Laura Blanco (àudio).