Com la intel·ligència artificial pot ajudar a reduir els accidents de trànsit urbà

Un estudi de la UOC mostra que la complexitat urbana redueix la capacitat d'atenció, evitant imprevistos La seguretat viària és una prioritat absoluta, de manera que un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) utilitza la intel·ligència artificial (IA) per ajudar a prendre decisions que facin les ciutats més segures.Segons la investigació, la informació obtinguda es pot utilitzar per entrenar xarxes neuronals que puguin detectar possibles perills en l'espai i patrons relacionats amb aquest major perill. D'aquesta manera, la investigació liderada pels investigadors Cristina Bustos i Javier Borge, treballa amb algoritmes que ajuden a les autoritats responsables a reduir la possibilitat de patir un sinistre en entorns urbans.

Hi ha alguns factors clau, com la ubicació del mobiliari urbà, els automòbils estacionats, la ubicació dels senyals o façanes i la capacitat d'augmentar la distracció del conductor. La hipòtesi és que les limitacions cognitives humanes es veuen afectades per la complexitat de l'escena. Els algoritmes poden reconèixer patrons complexos en les ciutats, aquí és on es proporciona l'ajuda en forma d'intel·ligència artificial.

El propòsit d'aquests algoritmes és reconèixer patrons en fotos o vídeos per dur a terme tasques específiques, com identificar quins objectes poden estar presents, on són aquests objectes o el context general de la imatge, i altres tasques potencialment més complexes. Els investigadors utilitzen xarxes neuronals convolucionals, la xarxa aprèn a distingir patrons simples en la primera capa, com línies, vores, textures, colors o cantonades, i a mesura que augmenta la profunditat, es torna cada vegada més complex, és a dir, la xarxa pot reconèixer patrons complexos, com rostres de persones o automòbils.

Aquest tipus de xarxes han d'estar capacitades per a dur a terme tasques repetint aquests processos una vegada i una altra, mentre els investigadors els diuen si són correctes o incorrectes. En lloc d'entrenar la xarxa des de zero, usem una xarxa que ha rebut instruccions per fer una altra tasca (com identificar persones o animals), i fem servir el seu coneixement perquè aprengui a reconèixer objectes i patrons que poden ser perillosos i ser la causa de l'accident. A causa de la intel·ligència artificial, els investigadors han estudiat diversos patrons de ciutats perilloses, i per això creuen que aquesta tecnologia és molt útil per a organitzacions com la DGT i per dissenyar ciutats amb trànsit més segur.