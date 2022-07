Com hem de reaccionar davant un cop de calor?

Es considera cop de calor quan la temperatura corporal passa dels 40° C. En la hipertèrmia el punt d'ajust hipotalàmic no canvia, però la temperatura corporal puja superant els mecanismes de regulació de temperatura. Com a conseqüència d'això es produeix l'anomenat cop de calor.

És important saber que no cal estar exposat al sol directament, el cop de calor es produeix a causa de les altes temperatures externes o l'esforç físic.

Els factors de risc inclouen onades de calor , alta humitat, certs fàrmacs com diürètics, bloquejadors beta o alcohol , malalties cardíaques i trastorns de la pell.

Els casos no associats amb l'esforç físic solen tenir lloc en aquells en els extrems d'edat o amb problemes de salut a llarg termini.

El diagnòstic es basa en els símptomes. És un tipus d'hipertèrmia. És diferent de la febre , on hi ha un augment fisiològic del punt de fixació de la temperatura.

La malaltia sol afectar a dos grups de població, d'una banda individus sans que realitzen exercici físic intens (cop de calor per esforç), i d'altra banda, a ancians o malalts (cop de calor clàssic).

Símptomes

Els símptomes i conseqüències del cop de calor temperatura corporal superior a 40.0° C (104.0° F) i confusió, incloent la pell vermella, seca o humida, mal de cap i marejos. L'inici pot ser sobtat o gradual, amb altres símptomes com:

-Deliri

-Broncoaspiració

-Nàusees

-Vòmits

-Crisis epilèptiques (Convulsions)

-Alteracions subtils del comportament

-Cefalea (Mal de cap)

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la doctora internista i pèrit mèdic, doctora Pilar Fernández (àudio)