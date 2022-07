Com es gestiona un bosc cremat?

A curt termini, durant el primer any, hem d'avaluar la resposta de les àrees cremades, en particular la funcionalitat del sòl i la capacitat de regeneració natural de la vegetació, per exemple valorant la viabilitat del banc de llavors, el rebrot de les plantes cremades i la potencialitat del paisatge circumdant com a font de llavors.

En aquesta primera fase es recomana realitzar solament actuacions d'emergència dirigides a minimitzar els danys associats a l'incendi. És prioritari prevenir les pèrdues de sòl per erosió i l'escolament carregat de cendra; per a això, una bona estratègia és crear una coberta de palla o branques en zones d'alt pendent, preferiblement amb palla d'origen local per a evitar que contingui llavors d'espècies exòtiques. També hem de mitigar els danys als sistemes d'aigua potable i protegir les zones pròximes de vegetació no incendiada.

A curt termini no és oportú, i fins i tot pot resultar contraproduent, realitzar reforestacions, sobretot si aquestes requereixen maquinària pesant que podria compactar el sòl i agreujar els problemes d'erosió.

Amb la informació obtinguda en l'avaluació es podran distingir les àrees on la regeneració natural és adequada i, per tant, no és precisa cap intervenció, d'aquelles en les quals és necessari dissenyar actuacions per al seu posterior sembra o plantació si aquestes són estrictament necessàries.





Actuacions en la muntanya cremada a mitjà termini

A mitjà termini, d'un a cinc anys, la prioritat és el restabliment d'una coberta vegetal correctament dissenyada. Aquesta fase requereix d'una planificació adequada i no sempre comporta la necessitat d'actuar (és a dir, la restauració forestal activa).

És preferent la regeneració natural o restauració forestal passiva si aquesta és possible. Des del punt de vista de la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes, un incendi no necessàriament implica una catàstrofe, ja que els ecosistemes (almenys en el seu estat “natural”) solen tenir una alta capacitat de regeneració i hi ha nombroses espècies de plantes que fins i tot requereixen dels incendis per a créixer.

A llarg termini (més de cinc anys) es requereixen canvis profunds en la política forestal per a la prevenció dels grans incendis.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el biòleg, investigador de la UB i professor de la UdG, Roger Puig (àudio)