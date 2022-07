Com gaudir d'unes vacances saludables lluny de casa

Segons l'INE, a l'abril d'enguany, el nombre de residents a Espanya que va viatjar a altres països per vacances es va multiplicar per tres en comparació amb el mateix període de 2021, una tendència que és d'esperar que es mantingui en les vacances estivals. Aquestes dades permeten preveure que, també aquest estiu, molts espanyols gaudiran, novament, de les seves vacances en destins internacionals. En aquesta mena de desplaçaments a llocs llunyans i, en molts casos, exòtics, convé augmentar les precaucions davant imprevistos relacionats amb la salut.

“L'actitud previsora ha de ser present des del moment de fer l'equipatge, en el qual no ha de faltar una farmaciola amb medicaments i material de capellà, màscares i gel hidroalcohòlic”, recorda el metge Juliol Maset.



Com explica el doctor Julio Maset, metge , “en vacances, trenquem la rutina a la qual el nostre organisme està habituat: practiquem noves activitats, a vegades d'aventura; ens exposem d'una manera molt més intensa a agents naturals, com l'aigua o el sol; provem noves gastronomies i alterem els nostres horaris de somni i menjars. Per tant, l'èxit del nostre viatge pot dependre de saber anticipar-nos als imprevistos. El famós ‘per si de cas’ a l'hora de fer les maletes ha de convertir-se en ‘més val prevenir que curar’”.

Així, l'actitud previsora ha de ser present ja en el moment de preparar l'equipatge. Per exemple, no ha de faltar una farmaciola de viatge amb la nostra medicació habitual, fàrmacs bàsics i el necessari per a curar possibles ferides, així com calçat còmode per a evitar les butllofes i rascades i fotoprotección de factor 30 o superior, capells i ulleres per a protegir-nos del sol. “També continuen sent importants el gel hidroalcohòlic i les màscares, que a Espanya continuen sent obligatòries en els transports públics i en els centres sanitaris, i en altres països poden exigir-nos per a accedir a qualsevol espai interior. A més, l'ús del gel hidroalcohòlic i la rentada de mans freqüent ens protegiran de qualsevol microorganisme nociu, no sols del covid-19”.



Vacunes i hidratació en destins tropicals



En el cas de destins tropicals o exòtics, el primer és acudir amb temps a un Centre de Vacunació Internacional, on ens informaran sobre les vacunes necessàries en la zona. Igualment, serà imprescindible un repel·lent de mosquits que contingui dietiltoluamida (DEET), considerat el més eficaç per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que en determinades zones, aquests insectes són transmissors de malalties com la malària o el virus zika, entre altres.



Ha de tenir-se especial precaució amb l'aigua i els menjars a fi d'evitar les temibles diarrees i els desordres digestius que resulten freqüents a conseqüència del canvi de dieta. A més, en climes calorosos, és clau beure molta aigua per a mantenir-se hidratat, i cal recordar que, en països en vies de desenvolupament, aquesta haurà de ser sempre embotellada (evitant el gel que sol fer-se a partir d'aigua de l'aixeta). Finalment, en cas que el viatge impliqui un vol de llarga distància, convé també prendre precaucions enfront del jetlag. “Mantenir una rutina regular de somni ens ajudarà a superar millor els efectes del desfasament horari i a descansar correctament. És cert que viatgem per a divertir-nos i relaxar-nos, però això no implica que desconnectem de la cura de la nostra salut”, recalca el doctor Maset.



Deu consells per a unes vacances saludables



1. La màscara, en la maleta. Informa't prèviament de les restriccions i mesures de protecció enfront del covid-19 del lloc on vagis. En tot cas, recorda que en els mitjans de transport públic com a autobusos, trens i avions l'ús de màscara continua sent obligatori. No oblidis tampoc la importància del gel hidroalcóholico i de la rentada freqüent de mans.



2. Protegeix-te adequadament del sol. Independentment que el teu destí sigui de platja, naturalesa o urbà, és probable que passis molt temps a l'aire lliure. Per aquest motiu, resulten imprescindibles els fotoprotectores de factor 30 o superior que et protegeixin enfront de les radiacions UVA, UVB i ANAR-A, així com les ulleres de sol amb protecció UV i un barret. Tingues especial compte amb els més petits de la casa.



3. Reforça les fruites i verdures en la teva dieta. El restrenyiment és un company habitual de viatge, per la qual cosa, en comptes de relaxar-te en la dieta, tracta de consumir aliments rics en fibra com a fruites i verdures, que afavoreixin el trànsit intestinal (amb les fruites, procura pelar-les tu mateix per a evitar contaminació per rentada). També és recomanable practicar diàriament una mica d'exercici.

4. Beu líquid de manera abundant. Més que mai en vacances, recorda ingerir com a mínim dos litres d'aigua al dia per a mantenir el teu organisme hidratat. T'ajudarà tant a fer front a la calor com a evitar els problemes intestinals. En cas de visitar països en vies de desenvolupament, presa sempre aigua embotellada i evita el gel tret que estigui fet a partir d'aigua embotellada

5. Enfront del jetlag, mantingues una correcta rutina del somni. Després d'un vol de llarga distància, el teu rellotge intern tendeix a prevaler enfront dels fusos horaris del nou destí. Per a evitar la somnolència i l'insomni, intenta dormir el màxim possible durant el vol, en el cas que arribis primerenc al lloc de destinació i, en cas que arribis a la nit, fica't al llit al més aviat possible. Posteriorment, tracta de mantenir un horari de somni regular.

6. Para esment als teus peus. Sobretot quan facis turisme, utilitza un calçat flexible i d'amplària adequada als teus peus, a fi de prevenir l'aparició de rascades, calls o butllofes. Opta per sabates de planta embuatada o, en defecte d'això, utilitza un coixinet plantar. També és fonamental assecar i hidratar bé els peus i, en piscines o zones comunes, utilitzar escarpins o chancletas per a evitar el desenvolupament de fongs.

7. No et deixis posat el vestit de bany humit. La humitat a la roba després del bany afavoreix el creixement dels bacteris que provoquen la cistitis o infecció del tracte urinari, per la qual cosa és millor que et posis roba seca com més aviat millor.

8. Compte amb les picades. Per a fugir dels mosquits, prescindeix de colònies o sabons amb aromes massa dolços o intensos, ja que atreuen la seva atenció. En les zones de major risc, vesteix roba que cobreixi tota la pell, recorre a mosquiteras i, sobretot, usa repel·lent de mosquits que contingui entre els seus principis actius dietiltoluamida (DEET).

9. En guàrdia contra les malalties tropicals. Si viatges a destins exòtics, convé que acudeixis amb un parell de mesos d'antelació al Centre de Vacunació Internacional de la teva ciutat per a informar-te sobre les vacunes o precaucions necessàries en la zona. És important complir rigorosament el calendari de vacunació que t'indiqui l'especialista.

10. Prepara una farmaciola amb els productes essencials i la teva medicació habitual. L'aigua oxigenada, desinfectants cutanis, les gases esterilitzades i l'esparadrap et permetran netejar i curar de manera ràpida una ferida. Els analgèsics, antigripals, antidiarreics, laxants i antihistamínics també et poden resultar molt útils, igual que les pastilles contra el mareig. A més, si pateixes alguna malaltia crònica, no oblidis portar amb tu la medicació que necessites per a tot el temps que romanguis de viatge, i no oblidis la recepta o prescripció de la mateixa ja que podrien demanar-te-la en duanes.