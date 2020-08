Com funcionen els rastrejadors?

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i la vigilància epidemiològica per a rastrejar els casos sospitosos són els punts clau per a controlar la transmissió segons la ‘Estratègia de detecció, vigilància i control de COVID-19 del Ministeri de Sanitat’.

Per això es necessita reforçar els equips de professionals de l'Atenció Primària garantint la capacitat diagnòstica i de maneig de casos des d'aquest nivell.

El departament de salut de la Generalitat aposta per un cribatge massiu allà a on es detecten positius amb dos eixos claus, els tests PCR i els rastrejadors.

Què són els rastrejadors i quina és la seva funció?



Els anomenats ‘rastrejadors’ de COVID-19 són els professionals encarregats de buscar a totes aquelles persones que hagin estat en contacte amb un positiu en coronavirus per a controlar la situació segons els protocols. La seva labor és essencial a l'hora de contenir la propagació del virus.

Són els responsables del seguiment de tota la cadena mitjançant proves i trucades telefòniques de control per a assegurar-se que compleixen l'aïllament.

Com controlen els casos COVID-19 i els seus contactes?



Segons l'estratègia actualitzada del Ministeri de Sanitat, tots els casos sospitosos es mantenen en aïllament a l'espera del resultat de la PCR i s'inicia la cerca dels seus contactes estrets convivents.

En cas de PCR negativa, i si no hi ha una alta sospita clínica, el cas es dóna per descartat i finalitza l'aïllament. L'estudi i seguiment dels contactes estrets té com a objectiu realitzar un diagnòstic primerenc per a evitar la transmissió en període asimptomàtic.

Qui serien contactes estrets?



Seria un contacte estret personal sanitari o sociosanitari sense utilitzar les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar. També qui hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres i durant més de 15 minuts.

"A vegades la feina es difícil perquè la gent a qui truquem no ens volen facilitar les dades o directament en penjen" en explica la Paula Sánchez, estudiant d'infermeria i rastrejadora.

Davant qualsevol cas sospitós, està indicat iniciar la identificació i control dels seus contactes estrets convivents, recomenant evitar sortides del domicili.

Així et vigilen els rastrejadors si ets sospitós

-T'informen que seràs vigilat i has de mantenir quarantena durant els 14 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat.



-Es recomana la realització de PCR als contactes estrets amb l'objectiu principal de detectar precoçment nous casos positius. Si el resultat d'aquesta PCR és negatiu es continuarà la quarantena fins al dia 14.



-Com a contacte estret, has de romandre en el teu domicili durant la quarantena, preferentment en una habitació individual, i restringint al mínim les sortides de l'habitació, que sempre es realitzaran amb màscara quirúrgica. També et demanaran que no surtis de casa excepte cas excepcional durant el període de quarantena.



-Has d'estar localitzable al llarg del període de seguiment.



-I en cas que alguna de les PCR realitzada als contactes donés positiva, el contacte passaria a ser considerat cas confirmat realitzant autoisolament immediat en el lloc de residència o on les autoritats sanitàries estableixin. Addicionalment, haurà de realitzar-se la identificació dels seus contactes estrets.



A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la Paula Sánchez, rastrejadora i estudiant d'infermeria, que ens ha explicat la seva experiéncia en aquesta feina de rastreig. (AUDIO).