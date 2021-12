Com funciona el protocol d'utilització de les pistoles tàser?

Com cada setmana tractarem els temes policials amb el sindicat de mossos d'Esquadra. En el programa d'avui parlarem de la polèmica mort d'un home on el cos policial es va veure obligat a reduïr-lo amb la pistola tàser. Ens aclareix tots els dubtes la portaveu del sindicat Sap-fepol dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.



- Què ha passat en el cas de la pistola tàser?



El motiu de la mort d'aquest home no ho sabem encara, estem pendents del resultat de l'autòpsia. El que va passar és que van trucar perquè aquesta persona estava extremadament violenta i estava retenint els seus pares i els amenaçava de mort, de fet havia travat la porta perquè no poguessin excedir els nostres companys i companyes, finalment ho van fer pel balcó i quan vam poder fer-ho, ell estava a la seva habitació amb dos ganivets de cuina a les mans amb la porta travada, llavors van haver de tirar la porta avall i aquesta persona va fer un pas en direcció els agents i evidentment en aquesta situació quan corre perill la integritat física d'un dels agents, dels familiars o d'ell mateix, sempre es fa ús d'aquesta eina i així ho marca el protocol.



De fet, el que marca la instrucció i ho deixa molt clar és que en aquestes situacions en els que s'hagi de reduir a una persona que posi en risc la integritat física s'ha d'actuar d'extrema necessitat per evitar d'anys imminents i eren exactament els casos que es donaven. En quins casos diu la instrucció que no s'ha d'actuar, evidentment en dones embarassades quan ho sabem, en infants , persones d'edat avançada, persones dèbils de salut, llocs penitenciaris a manifestacions, a prop de gasos inflamables o en espais on hi ha una certa alçada.