Com fer un ús responsable dels petards a la revetlla de Sant Joan

Entre els focs forestals i una onada de calor acabada de finalitzar, hi ha un risc d'incendi molt elevat que s'ha vist traduït en preocupació per frenar i no causar més focs dels que ja hi ha hagut.



Per intentar combatre aquesta situació, el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha detallat que s'anunciaran les mesures específiques amb un marge de 24 hores com a màxim juntament amb les dades referents a la meteorologia. Així doncs, el Govern ha recalcat que durant aquests dies la necessitat de la col·laboració ciutadana és vital per a la precaució i l'ús de llocs forestals. Parlarem amb Josep Maria Vilardell, portaveu del sector pirotècnic a Catalunya.

- Imagino que s'ha girat feina aquests dies.



No són només aquests dies de Sant Joan, estem tot l'any treballant per la revetlla. Aquest any ha estat una mica complicat perquè la pirotècnia ens arriba des de la Xina i amb el tema de la covid-19 i el transport ens ha perjudicat, però també ha obert unes altres portes tant a Catalunya com a la resta del país per començar a fabricar nacionalment.



- Per la indústria de la pirotècnia el dia més important de l'any és la revetlla de Sant Joan?



Per als que ens dediquem a la venda al detall és l'únic dia després estan els professionals què fan els castells de foc que a dins del sector de la pirotècnia és una altra blanca, però per nosaltres la revetlla de Sant Joan es tracta del 95% de les vendes i per alguns altres al 100%, és a dir, que si perdem Sant Joan, perdem la venda de tot l'any.



- Hi ha molts municipis de Catalunya que estan prohibint la venda de petards per evitar fogueres o encesa de fogueres.



He de dir, que de moment, els grans incendis forestals mai han estat produïts per un petard encara que tinguem la mala fama. He tingut alguns debats amb alcaldes i tampoc diuen que es prohibeixin, de fet no són perillosos perquè molts dels nostres productes van dirigits a la canalla. El que sí que hem de fer és anar amb molta cura amb les zones boscoses.