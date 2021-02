Com evitar que la gent gran sigui estafada amb la vacunació a domicili?

Avui parlem amb Amics de la Gent Gran de la preocupació que existreix en aquesta associació per les possibles estafes que poden patir els avis a casa seva amb l'inici de les vacunacions a domicili. Amics de la Gent Gran està preocupada per l’inici de la vacunació a les persones majors de 80 anys dependents que viuen soles als domicilis. Albert Quiles, director gerent d’Amics de la Gent Gran, ha afirmat que temen que siguin víctimes de fraus i estafes per a aquesta qüestió. De fet, Quiles recorda que en aquests mesos de pandèmia ja s’han produït casos d’abusos a persones grans a casa seva. Quiles recorda que a Barcelona hi ha més d’11.000 persones més grans de 85 anys que viuen soles i que, moltes d’elles, ho fan en condicions de vulnerabilitat. En aquest sentit, Amics de la Gent Gran reclama a les administracions que facilitin una informació “clara i nítida” del procés de vacunació als domicilis. “Que puguem discernir el que és oficial del que és un frau”, demana Quiles. L’entitat recorda que molts cops el cercle més proper d’aquestes persones són els voluntaris que les atenen i els veïns. Per tant, consideren que és clau que s’informi a aquestes persones properes del procés de vacunació perquè les puguin ajudar. Amics de la Gent Gran recorda que les persones que viuen soles, majors de 80 anys, han de rebra una trucada del seu CAP per ser informades del dia i hora que rebran a domicili la vacunació contra la covid-19. Que en cap cas han d'obrir la porta a cap persona que sense avis previ indiqui que porta una vacuna per ser administrada.