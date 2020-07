Com evitar els ofegaments infantils a platjes i piscines?

Els ofegaments a l'aigua són la segona causa de mort infantil per accident. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, ha parlat i ha donat consells per evitar ofegaments infantils a platjes i piscines Frederic Tortosa, vicepresidnet de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme. Segons les dades de Protecció Civil, gran part dels ofegaments de menors passen a la piscina: un 67%. Un 16%, a la platja, i un 17%, en aigües interiors.Totes les precaucions són poques. Hi ha pares que porten els seus fills a una classe per prevenir ofegaments. Allà els ensenyen els colors de la bandera a la platja i a reaccionar si per accident cauen a la piscina, perquè no n'hi ha prou de saber nedar. I per a l'adult que vigila, dos adjectius bàsics, que sigui responsable i capaç. Els ofegaments dels infants passen en els moments de distracció. Per això, recomanen deixar el mòbil ben guardat perquè un infant s'ofega en el temps que es tarda a escriure un missatge de text. La vigilància de l'adult ha de ser constant i pròxima.

COM ACTUAR EN CAS D'OFEGAMENT

Si hi ha un ofegament s'ha de treure l'infant de l'aigua, trucar al 112 i fer les maniobres de suport vital que consisteixen a fer, sense parar, 30 compressions al tòrax i dos boca a boca.Les piscines són llocs perfectes per divertir-se i fugir de la calor a l'estiu. No gaudir-les de forma segura, però, pot provocar greus accidents com l'ofegament, una de les deu principals causes de mort en nens i joves, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Una persona adulta pot ofegar-se en un o dos minuts com a màxim, segons el Ministeri de Sanitat. Un nen, en només trenta segons. El temps equivalent a contestar un missatge de WhatsApp o a encendre una cigarreta pot suposar la diferència entre la vida i la mort.

VIGILEU LES PISCINES PARTICULARS

Les piscines particulars són les que registren més ofegaments. Per això, l'Associació Nacional de Seguretat Infantil alerta que si un nen no contesta o no apareix, la piscina és el primer lloc al qual s'ha d'acudir. Adonar-se amb rapidesa d'un ofegament és clau. I un dels errors més comuns que cometen els pares és no valorar els riscos d'una superfície poc profunda. Trenta centímetres basten perquè s'ofegui un nen. Si l'ofegament es produeix en una piscina pública o comunitària, el primer que s'ha de fer és avisar al socorrista. Una persona ha d'estar segura de les seves capacitats abans d'anar a salvar a una altra. Si la instal·lació no compta amb servei de vigilància, la prioritat és trucar al telèfon d'emergències (112).

ALGUNES RECOMANACIONS

Vigili constantment als nens quan estan en l'aigua o juguen prop d'ella.Segueixi la regla 10/20. L'Associació Nacional de Seguretat Infantil recomana mirar a la piscina cada 10 segons, com a mínim, i comprovar que pot arribar fins a on es troba el menor amb el braç en menys de 20 segons. Instal·li tanques al voltant de la piscina per evitar l'accés a l'aigua de nens sense vigilància. Recordi que els flotadors no eximeixen als adults de vigilar als nens. No subestimi el risc de les piscines inflables.