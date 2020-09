Com està ajudant l'ajuntament de Barcelona al comerç de la ciutat durant la pandèmia?

La Fundació Barcelona Comerç afirma que la covid pot destruir del 10 al 15 per cent del teixit comercial de la ciutat, des de Barcelona Oberta creuen que un 35 % del comerç relacionat amb el turisme, no tornarà a obrir. Davant d’aquest panorama a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem volgut parlar directament amb l’Ajuntament de Barcelona, i hem contactat amb en Manuel Vázquez, director de Comerç, Restauració i Consum del consistori.

En Manuel Vázquez evidencia la dificultat que té el comerç a la ciutat, però ens comenta que als districtes no cèntrics, el ritme de facturació s’està recuperant. Respecte al comerç del centre de Barcelona, admet que s’està patint un moment molt difícil a causa de vàries circumstàncies, una, la caiguda dràstica del turisme, i dos, les compres per internet que vam començar a realitzar durant el confinament, s’han quedat com a ús habitual, i els està afectant moltíssim.

En Manuel Vázquez ens ha parlat de què volen tirar endavant "l’impost de l’últim kilòmetre", es tracta del següent: Les plataformes de venda en línia, fan servir els nostres carrers per aconseguir un benefici, o sigui, un ús privatiu d’un espai públic, a més cal dir que la Llei de Comerç de Catalunya, ens diu que els Ajuntaments, han de regular i taxar per mitjà d'ordenances la distribució de productes adquirits per internet o a distància, i tot i que és molt difícil gravar aquest consum, i més per una administració local, encara que sigui l’Ajuntament de Barcelona, cal fer-ho per a protegir el nostre comerç de proximitat, i es vol fer amb aquest impost de l'últim kilòmetre.

Un altre tema importantíssim són els lloguers que hi han d ’afrontar els comerciants en un moment de facturació mínima, l’Ajuntament s ho ha plantejat creant un sistema de mediació entre propietaris i llogaters amb la finalitat d’assolir rebaixes en els preus de lloguer, i d’una altra banda també s’ha creat una subvenció per motiva la rebaixa del lloguer, que encara és oberta, a la que es poden acollir els propietaris els quals tindran més o menys beneficis en funció de la duració i el percentatge de la rebaixa que li facin al llogater.