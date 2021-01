Com està afectant la segona onada de la pandèmia als nens?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem comentat l'última hora del Covid-19 a Catalunya amb el dr. Quique Bassat. Pediatre i epidemioleg d'ISGLOBAL. Tambè hem parlat dels casos de nens amb coronavirus que representen el 12 % del total en la segona onada de la pandèmia. La xifra és força més elevada que els nens infectats durant la primera onada, que només representaven l’1 % del total de casos. El fet, però, no és que ara els menors es contagiïn més de la covid-19, sinó que es fan molts més tests diagnòstics entre la població, i es detecten més menors amb la malaltia, la majoria asimptomàtics. Són dades del balanç de l’impacte de la covid-19 en pediatria presentat per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR). La majoria dels nens amb covid-19 no presenten símptomes, i els que ho fan tenen quadres més lleus que els adults, d’una durada més curta, amb menys símptomes, i amb menys probabilitat de contagiar altres persones. Els nens acostumen a tenir una bona evolució i només l’1 % necessita hospitalització. Els símptomes més habituals en el cas dels menors són la febre, els símptomes del refredat, o gastrointestinals, com els vòmits. En alguns casos també evolucionen cap a pneumònies, però solen ser menys greus que en els adults. Segons el doctor Bassat : “ Habitualment els nens es contagien en un ambient familiar i no a l’escola, on s'han fet les coses bé fins ara”. Si vols recuperar aquesta o altres entrevista entra a cope.es/barcelona .