Com ens hem de comportar en un sopar d'empresa?

Arriba l'època dels sopars d'empresa de Nadal. Per saber que aconsellable fer i que no parlarem amb Nilton Navarro, Brand Mànager d'InfoJobs.



- Quins consells donaries?



El sopar d'empresa és una oportunitat per relaxar-te amb els teus companys i companyes de feina i sobretot per parlar d'una altra cosa que no sigui feina, però també hem de recordar que estem a dins d'un entorn laboral i per aquest motiu volem recomanar certs punts per poder evitar problemes.



- Com hauríem d'anar vestits?



En aquest cas la meva recomanació és no anar ni massa formal ni tampoc massa destapat i destapada, però aquí ja entra l'etiqueta que et recomana l'empresa per la festa perquè hi ha algunes que són temàtiques, però hi ha d'altres empreses que de cara al dia a dia ja demanen una certa formalitat, en aquest cas potser sí que hauries d'anar amb una americana i camisa. El més important és que vagis confortable perquè no deixa de ser una festa i hem de recordar que és un entorn laboral.



- Quan hi ha alcohol pel mig, com ens hem de comportar?



Aquí és molt important recordar que estem celebrant les festes i que aquest parell de cerveses o de còctels van molt bé per crear aquest ambient festiu, però no anar fins a l'altre extrem perquè com he dit abans no hem d'oblidar que estem en un entorn laboral. Una altra recomanació és no treure draps bruts perquè el dia els haurem de tornar a veure a la feina, no oblidem que també es pot pujar tot a les xarxes socials i es faci Viral, hi ha hagut casos.



- Després del sopar ens hem de deixar endur a la pista de ball?



Ens hem de divertir i celebrar, però tampoc hem d'arribar a l'extrem, com per exemple pujar a la barra.