Com ens amenaça la variant Delta Plus?

La variant Delta plus del coronavirus ja ha arribat a Catalunya, tot i que els casos que s'han detectat "es poden comptar amb els dits d'una mà". Així ho ha alertat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui ha demanat "màxima prudència" a la ciutadania.

Aquesta és una mutació del virus de la variant Delta que s'ha detectat al Regne Unit i ara ja s'hauria traslladat a Catalunya. Per altra banda, el conseller ha recordat que la tardor és el moment de més contagis dels coronavirus i per això és quan es preveu un repunt més important de casos. Argimon ha insistit en la importància de portar la mascareta en interiors i també a l'exterior quan no hi hagi la distància de seguretat.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha confirmat que ja hi ha cinc casos de la variant Delta plus a Catalunya. Argimon creu que, de moment, es tracta d'un volum de casos "anecdòtic" però tot i així preveu que a mesura que passin els dies es vagi estenent, tal com ha passat en altres variants del virus.

De moment, encara s'està estudiant si aquesta variant és més contagiosa o resisteix més les vacunes que les altres variants. De tota manera, el conseller demana "màxima prudència" a la ciutadania per evitar els contagis.

El conseller ha recordat que "encara estem en pandèmia" i per això cal tenir en compte que hi ha un conjunt de restriccions que s'han de seguir complint. Una d'elles és l'ús de mascaretes en espais tancats o també a l'exterior quan hi hagi més persones que no formin part del grup bombolla.

Argimon també ha valorat les dades de contagis a Catalunya amb preocupació. Argimon ha recordat que ja preveien un repunt de contagis en aquestes setmanes, però el conseller ha anunciat que la setmana que ve les dades seguiran creixent i això li "preocupa bastant més".

Aquest augment coincideix amb la situació que viuen d'altres països com ara Alemanya o els Països Baixos. Argimon ha recordat que el coronavirus és "estacional" i per això el moment de màxima expansió és durant la tardor i a principis d'hivern, "una mica abans que la grip".

Sobre la retirada de la mascareta a les escoles, el conseller ha recordat que ja han fet la sol·licitud corresponent al consell interterritorial de salut i estan a l'espera d'una resposta. Josep Maria Argimon ha avançat que la retirada de la mascareta als patis i a les escoles és "una prioritat" perquè és un "tema docent i pedagògic". A més, el conseller creu que "no té raó de ser" que es retirin les mascaretes a espais com teatres o gimnasos, però els infants hagin de portar-la a dins de classe.

A Herrera a COPE Catalunya hem tractat el tema amb el cap del servei de medicina interna de l'hospital de Santa Caterina i professor del departament de ciències mèdiques de la universitat de Girona, doctor Albert Gómez (àudio)