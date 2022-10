Com ens ajudaran les noves reformes elèctriques?

Hi ha un nou paquet de mesures per part del govern per intentar estalviar en la factura de la llum i que aquest tsunami energètic no se'ns emporti per endavant. Per saber com orientar-nos i en quin punt estem parlarem amb el catedràtic d'Economia de la Universitat Abat Oliba CEU, Clemente Polo.



- Aquests paquets ens ajudaran a estalviar?



Crec que molts de nosaltres ja estem estalviant moltíssim perquè el preu de la llum porta pujant des del mes de març del 2021, ens hem vist obligats a fer-ho. El problema que plantegen els preus elevats és que produeixen problemes per pagar la factura de la llum. El problema principal no es tracta d'abaixar el preu de la factura de la llum, sinó aquests preus tan escandalosos que fa tan sols dos anys que no teníem.



-Creus que la guerra en Ucraïna és la principal responsable d'aquesta situació?



La guerra d'Ucraïna ha tingut a veure en el sentit que les pujades que havien estat molt elevades en el mes d'octubre i al desembre de l'any 2021, el preu de la llum es va veure reforçat durant un temps a conseqüència de l'inici de la guerra, però després vam observar que a partir de mitjans del mes de març de l'any 2022 els preus majoristes van pujar a nivells que tenien abans de la invasió, és a dir, si pensem que hi havia raons no són estrictament la guerra sinó que són raons prèvies com poden ser totes les tensions que va haver-hi al mercat abans de la guerra.