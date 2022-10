Com ens afecta econòmicament la sequera?

Estem patint una importants sequera que es veia venir per diferents qüestions, una d'elles és el clima mediterrani i l'altre, el camí climàtic que està afectant també a l'economia del nostre país, sobretot en el sector de l'agricultura. Parlarem de l'afectació de la sequera a l'economia amb el director del grau d'economia i gestió de la Universitat Abat Oliva CEU, Joan Ripoll.



- Com està afectant aquesta situació?



L'aigua és un recurs natural i és imprescindible per desenvolupar gran part de l'activitat econòmica a qualsevol país i des d'aquesta perspectiva hem de tenir molt en compte els anys que estan per arribar.



- El nostre país consumeix molta més d'aigua que els països veïns, de fet, més que Itàlia, Portugal o França.



Fonamentalment, ha de veure amb la nostra agricultura, no som conscients que l'aigua és un recurs escàs De fet, en termes d'activitat econòmica, és el sector primari és el que fa un ús més intensiu de l'aigua, el problema que aquesta manca d'aquest recurs ha provocat que en els últims 30 a 40 anys la demanda d'aigua (a conseqüència de l'estació de regadiu) hagi crescut a un ritme molt per sobre de l'aigua que disposem i això acaba generant un problema.



- Què es pot fer a partir d'aquí?



No hi ha solucions màgiques, però la primera qüestió seriosa és que fóssim conscients d'aquest estrès híbrid. En aquest sentit, al nostre país tenim menys recursos i hauríem de fer un bon ús. Hauríem de frenar aquesta expansió del regadiu.