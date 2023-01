Com ha d'estar la nostra caldera per estalviar i perquè sigui segura?

Fins ara possiblement la calefacció i les calderes a bona part de Catalunya s'han posat de forma testimonial (un dels motius de descens del preu del gas), ja que la temperatura i la meteorologia ens ha acompanyat, però sembla que el fred ha arribat per quedar-se. A partir d'avui i hi haurà una clara davallada en els termòmetres arreu de Catalunya.



Quines coses hem de tenir en compte a l'hora de posar en marxa les calderes? Ens resol aquest dubte i molts més el Cap de Gas i Rite de FERGiCAT, Ramón Ruiz.



- Quins serien els consells bàsics que donaries a l'hora de posar en marxa les calderes?



Perquè funcioni correctament hauríem d'haver-nos posat abans que arribes del fred i fer aquestes revisions amb un instal·lador autoritzat. A dins d'aquesta revisió han de mira el circuit de l'aigua, que no hi hagi aire, tenir en compte si es poden glaçar aquestes canonades i si es així, aquestes han de portar un additiu per evitar que passi.



- Hi ha persones que s'estan passant per instal·ladors de gas en aquesta època.



Correcte, les inspeccions de gas les poden fer instal·ladors autoritzats o l'empresa que et subministra el gas, han d'anar sempre amb el seu carnet o identificats d'alguna manera. També cal tenir en compte que mai ens poden dir que són del gas i que ja ens havien avisat perquè s'ha d'avisar amb temps i has de rebre una carta, però sobretot mai s'ha de pagar, sempre vindrà en el pròxim rebut.



Per la part de les calderes, podem confiar d'empreses que estiguin federades o en un gremi, això és garantia que tenen tots els requisits que demana l'administració per poder fer aquesta feina.