Com canviïn els protocols de visites en les residències d'ancians a Catalunya?

Avui parlem de l'estat actual de les residències a Catalunya. Parlem amb Andrès Rueda, president de l'Associació de Directors de residències de Catalunya. Els usuaris de les residències de gent gran podran tornar a sortir a partir d’aquest dissabte, 13 de febrer, i quan tornin no hauran de passar quarantena. L’avanç en el pla de vacunació ha permès que Salut decideixi relaxar algunes de les restriccions que estaven vigents des de fa mesos, un cop s’ha completat la vacunació del 75 % les persones residents. El nou protocol permetrà recuperar les sortides a l’exterior dels centres per passejar i les visites a la família, mitjançant sortides curtes d’un o dos dies. A banda, no es preveu l’aïllament de 15 dies del resident un cop torni a la residència. Sí que hauran de complir amb altres mesures preventives, com el rentat de mans i l’ús obligatori de la mascareta. A banda, un cop siguin al centre hauran d’evitar el contacte amb cap altre usuari fins que no s’hagin desinfectat el calçat, les cadires de rodes i s’hagin canviat la roba, que s’haurà de rentar a 60 ⁰C. Novetats, també, pel que fa a les persones que visiten els seus familiars i amics al mateix centre. A partir d’aquest dissabte no s’hauran de fer el test d’antígens abans d’accedir a la residència. D’altra banda, cada resident podrà rebre visites de fins a tres persones diferents, quan fins ara només se’n permetia una. Tot plegat s’ha decidit aplicar arran de la reducció en la transmissió comunitària dels últims dies. Sí que seguiran vigents, però, la resta de mesures com la neteja de mans, la distància física, ventilació i mascareta. Les residències verdes o taronges han de continuar facilitant un mínim d‘una visita setmanal i les vermelles han de proporcionar eines telemàtiques per comunicar-se i proporcionar informació a les famílies de forma àgil. L’avenç en la campanya de vacunació també ha permès que s’aturin els cribratges als residents. Els tests es faran només a aquelles persones que presentin símptomes de coronavirus i als treballadors. El percentatge de professionals vacunats és, ara per ara, del 60 %. Salut indica que encara no disposen