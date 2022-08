Com afronten les famíles nombroses la tornada al cole?

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) ha realitzat la ‘Enquesta anual de satisfacció i consum 2022 per a conèixer millor la realitat de les famílies nombroses amb una mostra representativa de 300 llars catalanes.

Segons les últimes dades de la Generalitat de Catalunya, a 1 de gener de 2022 el nombre de famílies nombroses amb el títol acreditatiu era de 141.831 llars, repartides de la següent manera:

Barcelona: 99.693

Girona: 15.817

Lleida: 8.409

Tarragona: 17.912

Segons l’enquesta realitzada per FANOC, es destaquen les següents dades:

Mitjana de fills : 3,2

Casats o en parella: 93,5%

Monoparentals : 5,7%

Algun membre amb discapacitat: 16%

Escolarització: escola pública: 60% / escola concertada: 38% / escola privada 2%

Despeses més difícils d’afrontar: La tornada al col·le / Les vacances

Llars d’infants: El 14% no va poder obtenir plaça / El 19% no va per falta de recursos

Extraescolars: El 94% dels fills en edat escolar realitzen activitats extraescolars per a poder conciliar els pares

Cistella de la compra: el 24% gasta entre 300 i 500 euros al mes / el 57% entre 500 i 1.000 euros al mes / el 17% entre 1.000 i 1.600 euros al mes

Habitatge: el 75% manifesta dificultats per a pagar la hipoteca / El 32% té habitatges amb insuficient capacitat per a tota la família

Vacances: el 24% d’aquestes llars no pot fer vacances

Lleure: el 47% no té pressupost per a activitats d’oci / El 28% realitza només una activitat familiar al mes

Descomptes: el 59% no sap indicar cap empresa que faci descomptes – ofertes a les famílies nombroses

Temps junts en família: el 1,2% cap dia / el 7,2% un dia per setmana / el 23,2% només els caps de setmana / el 24% d’un a tres dies per setmana / el 44,5% tots els dies de la setmana.





Per a Raúl Sñanchez, Director de FANOC,“aquests darrers anys han crescut com mai les taxes de pobresa de les llars de famílies nombroses i les dificultats per a arribar a fi de mes. Té molt a veure la progressiva supressió o reducció de prestacions a les famílies tant per part de la Generalitat com dels ajuntaments”.

“És urgent restaurar la prestació universal per fill a càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 7 anys en el cas de famílies monoparentals o nombroses, que el Govern va suprimir l’any 2011, i anar-la augmentant progressivament, com està aprovat en la Llei de Protecció a les Famílies, que no s’està complint. Cal posar el suport a les famílies com una prioritat, ens juguem el nostre futur amb una de les taxes de natalitat més baixes del món”.