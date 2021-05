Com afronten el futur les pimes?

Liquiditat, pagament d'impostos, estoc, més risc de morositat i impagats ... són només alguns dels problemes als quals s'enfronten les pimes a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 i el seu impacte en l'activitat econòmica i empresarial. Valorarem aquesta situació amb el senyor Josep Ginesta secretari general de PIMEC.

-La superació econòmica en les petites i mitjanes empreses es presenta com tot un repte de superació econòmica?

<< Efectivament, el repte que tenim ara és que la vacuna es traslladi a l'economia, però especialment el nostre teixit productiu fonamentalment de petits micros i mitjanes empreses què són els que representen pràcticament el 99,8% de les empreses del nostre país i que són les que ens garanteixen tirar endavant el País.>>

-Com està la situació ara mateix?

<< És especialment preocupant per què hi ha moltes petites i mitjanes empreses què són les que tenen menys coixí financer i menys capacitat per poder afrontar situacions de moltes dificultats en un curt termini.>>

Una part que també preocupa molt són les demores en les ajudes per les empreses. Molts d'aquests negocis estan esperant aquestes ajudes per poder afrontar ja els seus problemes financers.

-Hi ha por que els Fons Europeu no agiliti les ajudes?

<< Hi ha dues preocupacions, una és la dels ajuts directes que s'haurien de tramitar amb la màxima rapidesa a les nostres empreses i l'altra són els fons de recuperació europeus que s'han endarrerit a la burocràcia europea durant unes setmanes, però el que realment ens preocupa d'aquests recursos és que arribin el teixit productiu de la nostra economia.>>