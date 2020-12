Com afecta a la pell el coronavirus?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb la dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, Andrea Combalia, sobre els problemes de pell relacionats amb el coronavirus. L'estudi multicèntric 'Covid Pell' que van posar en marxa fa unes setmanes un grup de dermatòlegs espanyols ha reclutat a 375 pacients amb manifestacions cutànies en el context d'un quadre clínic suggestiu o confirmat d'infecció pel nou coronavirus, gràcies als quals s'ha aconseguit establir cinc patrons. Entre els resultats destaquen que un 47 per cent dels participants van resultar tenir erupcions máculo-pápulosas, entre altres símptomes. Així, seguint el protocol de l'estudi, s'han recollit dades clíniques i analítiques, fotografies de les lesions de la pell i descripció morfològica delas mateixes. Segons aquest treball, els resultats del qual han estat publicats en la revista British Journal of Dermatology, les manifestacions cutànies es poden classificar en cinc patrons associats a un pronòstic específic de la infecció per Covid-19: erupcions similars a penellons en zones acrales (19 per cent); erupcions vesiculoses (9 per cent); lesions urticariformes (19 per cent); erupcions máculo-pápulosas (47 per cent) i livedo-reticularis o necrosis (sis per cent). Les erupcions acrales similars a penellons (mans i peus) apareixien com a àrees d'eritema o coloració violàcia, vesícules i pústules. Són sovint asimètriques. Aquest tipus de lesions es va detectar en el 19 per cent dels casos, en pacients més joves, en les etapes tardanes del procés Covid-19, amb una durada de 12,7 dies i estaven associats a un pronòstic menys greu. L'estudi ha dut a terme la primera classificació dels símptomes cutanis que presenten els pacients amb sospita o positius en Covid-19 establint una relació entre la gravetat de la infecció i diferents patrons que apareixen en diferents moments evolutius de la malaltia. Això pot ajudar també al diagnòstic en les diferents fases. El treball, que ha rebut el suport de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereología, ha recaptat en dues setmanes informació de 375 persones que tenien sospita o confirmació de diagnòstic Covid i alteracions cutànies concomitants, sense una causa coneguda. A més de recollir informació sobre el seu estat de salut, també s'han pres fotografies de cadascun dels problemes cutanis, alguna cosa que no s'havia aconseguit en cap altre estudi anterior.