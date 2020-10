Com afecta la pandèmia als hipocondríacs?

Qué és un hipocondriac, un malalt imaginari o un malalt mal tractat? La doctora Laura Solana, directora de Psicologia dels centres Itae , ha parlat avui dels hipocondriacs a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. La línia divisòria entre una preocupació normal i l’ansietat per la salut és que aquesta preocupació ens porta a fer una lectura molt esbiaixada dels símptomes i ens genera un neguit , fet que transforma a una persona en hipocondriac. Segons Solana, “Si jo estic pensant que tinc un tumor, és impossible que estigui tranquil·la alhora. Aquests símptomes catastròfics que s’activen quan tenim un símptoma físic fan que el nivell de preocupació i ansietat pugi de manera exponencial. Aleshores, quan estic molt preocupada per un símptoma s’activa un fenomen, que és la hipervigilància corporal, que fa que jo em fixi molt més en aquest símptoma i que encara me’l noti més, i ja tinc el cercle viciós servit”.

Les persones que experimenten aquest fenomen es veuen condicionades per la seva pròpia ansietat i entren en un segrest emocional: només pensen que poden tenir aquella malaltia.

Quan es desencadena l’ansietat, el primer que volen fer és abaixar-la i entren en una sèrie de conductes de seguretat, per assegurar-se que allò que tant temen no passi, com diu la psicóloga:

. Revisar el propi cos: intenten obsessivament provocar el dolor que noten per reafirmar que el tenen, provant de fer un gest o altre per veure quan els fa més o menys mal.

• Demanar als familiars i persones properes que els tranquil·litzin: de manera directa o indirecta, preguntant-los si a ells els passa això o allò, explicant-los la seva situació com si ho estiguessin explicant al metge, esperant una reacció d’alarma o de tranquil·litat. “Són persones que en casos extrems poden estar amb un monotema de símptomes”, afegeix la doctora.

• Cercar els seus símptomes a Google: buscar a Google és la millor manera de tenir encara més ansietat, ja que el biaix atencional se’n va cap a les paraules més greus que s’hi poden trobar.

• Anar moltes vegades al metge: van a diferents professionals, a buscar segones i terceres opinions.