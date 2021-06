Com afecta la Covid persistent a les persones que la pateixen?

Quan la pandèmia estigui controlada la següent lluita serà contra la covid persistent i des de l'Hospital Germans Trias han habilitat una unitat per poder tractar-la. Parlarem amb la Sílvia Soler portaveu del col.lectiu d'afectats i afectades persistents per la covid-19.

-Com vas començar a detectar la covid persistent?

Em vaig infectar el març del 2020 i vaig passar la fase aguda entre l'abril i maig, però al juny encara no em trobava bé. A mitjans de maig les meves companyes em van dir que durava quinze dies i jo portava gairebé dos mesos, llavors vaig veure que no m'acabava de recuperar i que hi havia símptomes que persistien com per exemple la febre.

-Aquí és quan entrem en una mena d'incomprensió?

La malaltia de la covid persistent provoca per una banda estigmatització de molta gent des dels mitjans, serveis de salut o polítics que no ho comprenen i per una altra banda també hi ha la incomprensió per part de l'atenció primària que no sabien a que s'enfrontaven i estaven en plena pandèmia i el que havien de fer era bàsicament era atendre a la gent que es moria o entrava als hospitals.

Per una altra part també la majoria que ho hem patit som dones que estem en una franja de quaranta-tres anys i com no saben que dir-nos ens etiqueten d'ansioses i depressives.

-Fins a quin punt la covid persistent impedeix fer una vida normal?

Sí que impedeix fer una vida normal perquè jo encara no m'he pogut incorporar a la feina i conec a moltes persones que encara no han pogut fer-ho. El que t'impedeix és que no saps com et trobaràs l'endemà, te'n vas a dormir d'una manera i no saps com et llevaràs l'endemà. T'incapacita perquè no tens l'energia que tenies i no saps si tindràs febre o taquicàrdies, no pots preveure el futur immediat.