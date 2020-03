Com afecta el coronavirus a les persones que viuen al carrer?

Amb la irrupció del coronavirus s'han activat mesures de prevenció i contenció que es dirigeixen a la població en general, però què passa amb les persones que no tenen una llar i que viuen al carrer? Es tracta d'un col·lectiu de risc, amb una salut deteriorada pel fet d'haver de viure al carrer i que, a més, pot sofrir les conseqüències del tancament o la reducció de recursos.

Rentar-se les mans de manera freqüent, utilitzar mocadors d'un sol ús, restringir l'activitat social, no compartir menjar ni utensilis sense netejar-los, mantenir una distància mínima amb la resta de persones, quedar-se a casa… Són algunes de les mesures que aquests dies es demana a la ciutadania per a prevenir i contenir el coronavirus. El fet de no tenir una llar, no obstant això, impedeix a les persones que viuen al carrer complir aquestes recomanacions.

Parlem amb Ferràn Busquets, president de Arrels Fundació. “Un dia com hi ha unes 1.200 persones dormint al ras, després dir que aquestes persones viuen, de mitjana, uns 20 anys menys que la resta de la població i que, a més, solen tenir algun tipus de malaltia crònica, així que és clar que cap d'aquestes persones poden complir els requeriments de l'estat d'alarma”. Ens explica Ferràn, “per a intentar solucionar la situació d'aquestes persones estem en contacte tant amb l'ajuntament com amb la Generalitat però la veritat és que estan desbordats”. Els problemes també es presenten en els equips de treball de la fundació “ara mateix tenim problemes per a subministrar màscares als nostres equips de treball que segueixen al carrer al peus del canó”. L'altre problema afegit és l'alimentació de les persones que dormen al carrer “estan tancant la xarxa de menjadors socials privats, estan tancant bars on alguns propietaris els donaven menjar, això aboca a aquestes persones a una situació crítica”.

Les persones que viuen al carrer tenen, encara més, problemes en el seu dia a dia.