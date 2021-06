Com afecta a Catalunya el fracàs de la vacuna alemanya?

La variant delta, fins ara coneguda com a índia, és més contagiosa que la variant alfa, la britànica. El problema principal és que aquelles persones amb una sola dosi de la vacuna també es poden contagiar de coronavirus. La variant delta està guanyant terreny a Catalunya. Tot i que al Vall d’Hebron encara només suposa el 12 % dels casos detectats, en altres àrees, com la Metropolitana Nord, 3 de cada 10 positius ja són d’aquesta variant. Parlarem amb el Daniel López Acuña epidemiòleg i exdirector d'acció sanitària en situacions de crisis de l'OMS.



-És la variant més contagiosa?



Sí, si tenim un alt risc de contagis amb aquesta variant. Cal recordar que aquesta variant ja ha passat per diferents mutacions i això li dóna l'oportunitat de ser més contagiosa i a eludir l'efectivitat de les vacunes. El que tenim clar és que on ha estat present, hi ha penetrat amb més força generant un repunt de contagis i de transmissions i això ens hauria de preocupar.



-Es comentava que si es seguia una pauta de vacunació, sí que hi hauria una efectivitat.



La pauta completa de vacunació sí que és efectiva, però una de les mutacions que dóna lloc a aquesta variant sí que ha determinat originalment l'efectivitat de certes vacunes sigui més baixa, això no vol dir que no siguin efectives.



-Estem en una situació on l'equilibri és precari i hem d'intensificar les mesures de control.



També tenim una situació preocupant amb la variant d'Amèrica del sud, la variant Brasilera . Hem detectat en persones vacunades una taxa important d'infecció i països com Xile han tornat a confinar-se.



-Influeix la marca de la vacuna?



Hem d'entendre que l'eficàcia de les vacunes pot ser diferent respecte a les variants. Tot depèn del material genètic i la immunologia que produeix la vacuna. On es produeix una baixa eficàcia de les vacunes és amb les noves variants com són la Brasilera, sud-africana i l'Índia.