El Col·legi de Pedagogs de Catalunya dona alguns consells a l'hora de triar les activitats extraescolars

Idiomes, esports, música, jocs... Estem a les portes del nou curs escolar i una de les coses que porta de corcoll a moltes famílies és com organitzar el temps i aconseguir conciliar feina i família. I per assolir-ho moltes famílies recorren a les activitats extraescolars. "Les extraescolars han de ser duradores i amb una funció formativa",Ramón Moix, Pedagog i mestre de la Xarxa del Col.legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.

Segons Moix el "més important" és que "els nens i nenes siguin els protagonistes de l’elecció", i que no les triïn els pares segons altres conveniències.

“Quantitat no és qualitat”





"Amb menys edat, menys extraescolars", ha sentenciat el del Col·legi de Pedagogs, i ha insistit que "quantitat no és qualitat". Moltes famílies decideixen l’activitat extraescolar, segons els dèficits curriculars dels fills. és un error: "Si a un nen no li agrada anglès, no l’apuntem. Ja en tindrà ganes més endavant"

Remarca la importància de l’educació 360, és a dir, que des de qualsevol espai es pot educar:"Té el mateix valor fer una extraescolar d’idiomes, com una classe d’anglès a l’escola". També ha dit que és un error l’amenaça d’eliminar al nen d’una activitat extraescolar perquè ha suspès alguna de les assignatures de l’escola o l’institut. "S’ha d’educar partint del valor, no del càstig", ha sentenciat.