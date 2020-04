El Col.legi d'Arquitectes de Catalunya posar en marxa una plataforma per ajudar als propietaris i llogaters

Avui et volem explicar que el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya ha posat en marxa una plataforma per ajudar als propietaris i llogaters per arribar a acords mentre duri la pandèmia. Saludem a la Anna Fabregat que és presidenta de l'Agrupació d'Arquitectes experts pericials i forenses del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya i a la vegada és la impulsora d'aquesta iniciativa. Ella ens explica que: "Aquest servei va nèixer del cap d'un arquitecte mediador, que és el Jordi Núñez, que treballa a l'Ajuntament de Sant Cugat, ell coneix molt bé la mediació i veient el problema que molts locals i petits comerços tenien, va impulsar a l'Ajuntament a trucar-nos per fer alguna cosa. Nosaltres ens vam posar en marxa immediatament i en poques hores vam llençar tota aquesta crida als arquitectes mediadors que poguèssin fer això, mediar entre llogater i propietari". Li preguntem com funciona la plataforma i què vol dir mediació, i l'Anna ens diu que "la mediació consisteix en facilitar acords entre dues parts que per sí soles no hagin pogut arribar a un acord, i en comptes d'anar a buscar un jutge, es busca un mediador, que és una persona formada i amb tècniques específiques per mediar, i ajuda a destriar els interessos profunds que tinguin les dues parts, més enllà del que ens demana el cos. Es busquen els interessos de veritat, i quan les parts han reconegut això el mediador els condueix al diàleg. S'intenta que es pugui arribar als millors acords possibles tenint en compte les circunstàncies. I el resultat d'aquesta mediació és totalment legal, el que surt d'aquí té la validessa d'un acord privat, i s'ha de cumplir. Cap de les dues parts es pot tirar enrere i totes dues han de cumplir l'acord. Fins i tot es pot portar al notari.