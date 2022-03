El col.legi d'advocats de Barcelona es mobilitza per ajudar als ucranians

La junta del govern del col.legi de l'advocacia de Barcelona ha posat en marxa el projecte Ucranian Population Assitant, a través del qual volen garantir l'assitència legal gratuïta a les persones desplaçades d'Ucraïna a la ciutat de Barcelona. Parlem amb la Carmen Valenzuela que és diputada i responsable de la comissió d'extrangeria del col.legi d'advocats de Barcelona, qui ens diu que: “Desde el minuto uno que nos enteramos de esta desgracia nos pusimos a trabajar, tenemos varias comisiones expertas, y hemos aunado esfuerzos para poder llevar a cabo este proyecto, y aún estamos en ello, estamos empezando. Estamos recibiendo ya muchas comunicacions sobre personas de Ucrania que están aquí, preguntando qué pueden hacer con sus familias, aún no hemos recibido ningún e-mail de desplazados, pero estamos en ello. Hemos enviado e-mails a diferentes colegios europeos, como al de Varsovia, para que los desplazados o los que quieran desplazarse tengan ya un abogado desde el primer momento, incluso desde que están allí. Hemos enviado información en Ucraniano para que nos envíen esta solicitud, y nosotros asignamos un abogado, por supuesto compañeros profesionales y expertos en la materia. Y es que cuando alguien llega a un país extranjero, tiene muchas preguntas. Estamos organizados también con ONG's, colaboramos con servicios sociales, para dar la máxima cobertura posible a estas personas que desgraciadamente han de huir de su país. Vamos a difundir una guía básica de asistencia para este colectivo, dando a conocer normas de protección internacional, de derecho humanitario, para que las víctimas puedan reclamar sus derechos. Tienen derecho a educación, a sanidad... por la directiva 2001/55, que por ahora no se había aplicado nunca, y desgraciadamente la vamos a tener que aplicar. Desde que llegan aquí tienen garantizados todos sus derechos. No es una protección de asilo ordinario, sino que es una situación extraordinario.