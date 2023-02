És coherent la data del 2035 per posar fi al cotxe de combustió?

La Unió Europea ha prohibit la venda de cotxes de benzina dièsel a partir de l'any 2035. Parlem amb el secretari general de la patronal catalana de l'automoció FECAVEM, Joan Blancafort



- Com veus aquest anunci de la Unió Europea?

No és un tema fàcil, suposa un canvi en el sector d'automoció El que passa és que aquest anunci no ens ve de nou perquè era confirma una decisió que s'havia dit des de la comissió des de fa uns anys, per tant, totes les empreses del sector ja han adoptat el seu pla d'acció. Com patronal, no estem en contra de res, els cotxes de 0 emissions l'any 2035 és una pauta que impulsa la Unió Europea, però també veiem que la combustió encara és necessària perquè les mancances de l'electrificació no estan del tot resoltes i, per tant, no serà gens fàcil. Sí que veiem en positiu la claredat de la norma i el problema que hem d'abordar urgentment és el canvi climàtic i s'ha marcat un canvi de transició cap al vehicle de zero emissions, insisteixo que aquest missatge és molt clar i inclou també a totes les administracions des de la més gran a la més petita que també han d'actuar en conseqüència. És molt positiu que en el camí cap a l'any 2035 hi hagi avaluacions o exàmens parcials que posaran de manifest sí aquest objectiu és un o assolible.



- Què hem de fer per aconseguir-ho?



Primer de tot, resoldre l'accés a determinades matèries primeres com el liti necessari per a la fabricació de vehicles elèctrics i que en aquests moments ens proveeixen altres països, transformar la indústria automobilística propera que fabrica a vehicles de combustió interna a les noves motoritzacions de zero emissions, prendre consciència també del mercat xinès que en aquest moment lidera el mercat de vehicles elèctrics i aquesta prohibició és per ells una oportunitat de venir cap a Europa. La indústria automobilística Europea ha d'abordar la transició i això comporta una inversió econòmica molt important i això pot tenir conseqüències amb els preus dels vehicles. També hem de ser conscients que la infraestructura de càrrega dels vehicles, ni la xarxa elèctrica actual està preparada per assolir aquest repte de cara a l'any 2035 i aquí tenen molt a fer.