El coet que posarà satèl·lits en òrbita

PLDSpace és una companyia del sector aeroespacial pionera i referent a Europa en el desenvolupament de coets reutilitzables. Per això, divendres passat va presentar, al Museu Nacional de les Ciències Naturals de Madrid, el primer coet espacial espanyol anomenat Miura 1, que es llançarà el pròxim any 2022. Amb aquesta iniciativa de la companyia il·licitana, Espanya es converteix en un dels 14 països del món amb capacitat de llançament espacial. Parlarem amb el seu cofundador, Raül Verdú.



- Explica'ns què significa la presentació d'aquest coet?



La veritat és que per nosaltres és tot un orgull poder presentar aquest primer coet espacial del nostre país. El cap de setmana passat es va exposar en un museu de Madrid , on vam poder gaudir amb tot l'equip i tots els inversors i poder mostrar que hem arribat a construir aquesta primera unitat amb un gran esforç humà i tecnològic.



- Quina serà la seva funció?



És un demostrador de tecnologia, en la bossa de transport espacial és com qualsevol altre negoci de transport, moure la càrrega del punt A al punt B, el problema que aquest punt ve en aquest cas és l'espai i l'única manera de donar aquest servei de transport és amb coets, el Miura 1 és el primer coet tecnològic per provar els vols amb totes les tecnologies necessàries per poder donar aquest servei de transport.



- Que podrà posar en òrbita?



Tenim dos espais ports, on està situat en una base que està a Huelva i que es diu l'Arenosillo i l'altre a Kourou que està a sud-americà. Llançarem satèl·lits espacials què són els que tots utilitzem, com els sistemes de navegació fotografia espacial, telecomunicacions o previsions meteorològiques. .



- Quina càrrega pot suportar?



El coet Miura 1 és capaç de llançar l'espai 100?kg i està previst que Miura 5, que ja estarà el nostre vehicle de transport de missatgeria especial, llançarà 450 quilos a òrbita.