Cobraran les pensions els boomers?

El ministre Escrivá ha proposat pujar les cotitzacions per poder pagar les pensions. Parlarem amb la secretaria de polítiques socials d'UGT Catalunya, Enriqueta Duran.



- Com es pot reaccionar davant d'una proposta com aquesta?



És una dinàmica habitual del ministeri i un mal costum, fan la primera proposta quan encara està en una fase de valorar la part social i patronal, ho llancen a la premsa i després anem tots a corra cuita. Es va produir en una reunió que es va realitzar el dimarts a la tarda a la taula de diàleg social de pensions i on es tracten exclusivament tots els temes intergeneracionals que es suggereixen.



De moment està en un procés de negociació i nosaltres valorem que podria ser positiu perquè és important que s'hagi optat pels ingressos i no per retallar les prestacions per jubilació.



Sobretot es tracta de substituir el factor de sostenibilitat de la reforma del PP del 2013 que empobria les pensions a causa d'un acord intergeneracional, ja que s'afegeixen recursos a la guardiola de la seguretat social perquè el sistema sigui viable a mig i llarg termini i aquesta proposta fa referència al que ha de veure en una situació constitucional i finalista pel tema dels babyboom.



El que vam deixar molt gran aquesta reunió del dimarts dia 2 és que de cap manera i mai més tolerarem que hi hagi una retallada de les pensions.



- Fa anys es deia que la guardiola de la seguretat social hi havia un gran superàvit, però van començar a gastar els diners en altres coses que no tenien res a veure amb les pensions, llavors, si augmenten les cotitzacions i aquests estalvis per les jubilacions s'utilitzen per a altres coses, de què serveix?



En primer lloc no s'hauria de fer així i el que volem fer amb aquesta reforma és que les despeses impròpies d'altres ministeris no les assoleixi la seguretat social i que mai més es retallin.