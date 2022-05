La cimera gastronòmica del BCC es celebrarà a Girona

El Consell Internacional de BasqueCulinaryCenter, constituït per alguns dels xefs més influents i rellevants del món tornarà a reunir-se de manera presencial en el marc del Summit de la Gastronomia que se celebrarà a Girona del 19 al 21 de juny sota el títol "Comida que acoge". L'amfitrió de la trobada és Joan Roca, president del Consell Internacional de BasqueCulinaryCenter i xef del Celler de Can Roca, amb tres estrelles Michelin. Parlarem amb el Director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega



- Per les persones que encara no ho coneguin. Què és el Basque CulinaryCenter ?



És una universitat de la gastronomia que es dedica a la formació, investigació, innovació, o suport als emprenedors. Des de la seva creació és un centre que s'ha convertit en tot un referent internacional de l'educació i investigació gastronòmica.



- Us aneu reunint en diferents ciutats i aquest any li ha tocat a Girona. Quin objectiu tenen aquestes reunions?



Vam constituir un consell internacional. Al principi el va presidir Ferran Adrià i des de fa set anys ho presideix Joan Roca, reuneix els xefs més influents del món. Cada any tenim un amfitrió que ens convida q fer-ho al seu país, just abans de la pandèmia es va celebrar als estats units, san Francisco, aquest any toca Girona. D'alguna manera arribem a diferents propòsits, per una part, analitzem els reptes, oportunitats i necessitats de la gastronomia. També organitzem un retrobament amb xefs internacionals que venen de diferents parts del món amb la comunitat professional local per poder connectar, compartir i dialogar (també ho farem aquest any) i després tenim un programa per interactuar i profunditzar en la gastronomia internacional amb els actors de Girona.