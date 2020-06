¿Es cierto que la sangre tipo A aumenta el riesgo de tener coronavirus?

Algunas características genéticas, entre ellas las que determinan el grupo sanguíneo, aumentan la predisposición a que la infección por la Covid-19 sea más grave. Esta es la principal conclusión de un estudio internacional con participación de pacientes hospitalizados en Milán, Monza, Madrid, San Sebastián y Barcelona. De España han sido controlados más de 700 pacientes. En Barcelona han participado los hospitales de Valle Hebron y el Clínico.

EL ESTUDIO HA PROBADO LA RELACIÓN ENTRE EL GRUPO A+ Y EL CORONAVIRUS

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el Doctor Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas de Valle Hebron ha confirmado las conclusiones de este estudio. El doctor Almirante ha comentado: “ Este estudio ha evaluado de forma muy meticulosa y científicamente muy valida la genética de las personas que tienen la enfermedad de la Covid-19. El estudio ha probado la relación entre tener el grupo de sangre A y padecer el coronavirus grave”. Para Benito Almirante, el estudio tiene dos aspectos muy importantes: “Tener un grupo sanguineo protector de enfermedad grave, el grupo O por ejemplo, no quiere decir que no puedas padecer la Covid-19”.

TENER EL GRUPO O NO TE PROTEGE CONTRA LA COVID 19

El Dr. Almirante ha añadido que: “De aquí no debemos extraer la conclusión de que como tengo el grupo zero no puedo sufrir la enfermedad”. El jefe de enfermedades infecciosas de Valle Hebron ha puesto como ejemplo al Doctor Fernando Simón: “Tiene el grupo O y ha pasado la Covid-19”. Respectol estudio, se ha basado en datos de pacientes de Italia y de España. Ha sido elaborado por un amplio equipo de doctores de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel, Alemania, y del Hospital de la Universidad de Oslo, Noruega. El Estudio tenia como objetivo determinar si existe una predisposición genética que aumente el riesgo de dolencia grave con falla pulmonar en la infección por Covid-19. En solo tres semanas se seleccionaron los participantes y se hizo la extracción de sangre. Lo que se ha visto con el estudio es que las personas con grupo sanguíneo A tienen un 50% más de probabilidades de necesitar respiración asistida. En cambio, el hecho de ser del grupo O proporciona un efecto protector, con un 35% menos de probabilidades de insuficiencia respiratoria.