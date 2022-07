Centaurus, la nova variant de la covid que pot ser cinc vegades més contagiosa

L ’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat aquest dimecres l’existència d’una nova variantde la covid, que ha batejat com a centaurus o BA.2.75. Les autoritats sanitàries l’han identificat com una subvariant d’òmicron, i n’han detectat l’origen a l’Índia, on es van registrar els primers casos a principis de juny.

Quin risc de contagi té centaurus, la subvariant d’òmicron? Li preguntem a Daniel López Acuña, Llicenciat en Medicina i Doctor en Medicina de Salut Publica i ex membre de l´OMS





El mitjà The Indian Expressva ser el primer d’informar dela variant BA 2.75, que ha suposat el18 % de l’increment de casos l’última setmana. “Això vol dir que pot ser fins acinc vegades més transmissible que les altres subvariants d’òmicron conegudes fins ara”.

A més, la mateixa font assegura que aquesta mutació té una millor capacitat per esquivar els anticossos i, per tant, podria trencar la immunitat de grup, aconseguint que la pauta completa de vacunació no sigui efectiva, o que totes aquelles persones que s’han contagiat prèviament es tornin a reinfectar.

No obstant això, el Ministeri de Salut de l’Índia i l’organització de vigilància genòmica, el Consorci de Genòmica del SARS-CoV-2 indi, encara no han confirmat oficialment la detecció de la transmissibilitat de la subvariant al país.

Casos positius de la nova soca de la covid a vuit països

Fora de l’Índia, s’han detectat casos de BA.2.75 a set països més. Són el Japó, Alemanya, el Regne Unit, el Canadà, els EUA, Austràlia i Nova Zelanda. A Espanya i a Catalunya no se’n coneix cap cas oficial. De moment, el nombre de casos globals és baix, cosa que dificulta als científics tenir informació sòlida sobre la transmissibilitat, la gravetat i el potencial del trencament de la immunitat del virus.

Mike Honey, especialista en integració de dades amb seu a Melbourne, ha publicat dades conformant que la nova soca BA.2.75 és un “salt evolutiu” de BA.2 (òmicron). L’evolució de casos demostren, segons el seu estudi, un creixement molt més alt sobre altres llinatges d’òmicron BA.2.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado