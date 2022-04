Cent anys de xarxa de bus a Barcelona

L'any 1922 va ser l'inici del recorregut dels autobusos pels carrers de la ciutat de Barcelona , de tot això ja fa cent anys. TMB celebra aquesta data tan especial amb algunes activitats que es realitzaran al llarg d'aquest any. Parlarem amb el director de comunicació i relacions institucionals de TMB, Santiago Torres



- Moltes felicitats per aquests cent anys.



Gràcies, si t'agraden els autobusos és absolutament fantàstic i a més a més a fundació tenim una col·lecció molt interessant d'autobusos rehabilitats que encara poden circular i que de tant en tant els traiem pels carrers. El més important de tot això, és que a la ciutat ha evolucionat durant aquest centenari al ritme que evolucionava el transport metropolità de Barcelona.



- En quina data podem dir que comença el bus?



El dia 23 de març van presentar el llibre del centenari del bus i el dia abans cent anys enrere, el dia 22 va ser la data en la qual s'havia donat l'autorització, és a dir, la llicència municipal, però de veritat el dia que va començar a funcionar els autobusos pels carrers amb forma de xarxa va ser el dia 14 d'octubre de 1922.



- Ara és TMB, però en aquella època com es deia?



La companyia general de l'autobús.



- Una de les activitats que esteu fent per celebrar aquest centenari, és la restauració del primer bus TillingStevensa la TMB?



Si, mira que hi ha d'autobusos macos, no obstant això, per mi el TillingStevens és la joia de la corona, és un vehicle molt bonic de veure, és espectacular. A més, cal destacar que té unes característiques tècniques que ens fan pensar que eren molt intel·ligents, en aquella època el van dissenyar amb tecnologia híbrida, és a dir, recuperava part de l'energia que generava en les frenades, l'acumulava per després poder impulsar l'autobús.