CCOO i UGT anticipen una tardor de protestes

Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han advertit que preparen “grans mobilitzacions” de cara als pròxims mesos si el Govern espanyol no planteja mesures per revertir la inflació. “La classe treballadora no es resignarà a perdre poder adquisitiu com va passar en la crisi del 2008”, ha dit el secretari general de d’UGT, Camil Ros. a Catalunya.

Les organitzacions sindicals han insistit en la necessitat d’augmentar els salaris i han admès preocupació per la posició de la patronal, amb qui asseguren que la negociació està enrocada: “Amb l’actitud que tenia la patronal el mes de juliol, el conflicte està assegurat. Ha pogut traslladar els seus increments de costos als preus, perquè la inflació ha pujat de segona volta, i això no ho hem traslladat als salaris”, ha dit Ros.

Demanen apujar l’SMI

Els dos líders sindicals han demanat a l’executiu de l’Estat que “agafi les regnes” de la negociació amb la CEOE. Així mateix, han insistit que cal que s’incrementi el salari mínim interprofessional. Després de tot, CCOO i UGT han lamentat que l’augment generalitzat dels preus estigui impactant “sobretot en les rendes més baixes” i han indicat que en aquest context “la mobilització es fa imprescindible”.

“Fins ara han estat mobilitzacions disperses d’empreses, peròa partir d’ara serà més organitzat“, ha dit Ros