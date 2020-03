CCOO adverteix que residències de gent gran no tenen la informació sobre el procediment pel coronavirus

La Federació de Sanitat de CCOO ha denunciat que hi ha residències que no han adaptat encara la informació sobre els procediments pel coronavirus, es tracta d'una situació "força generalitzada" i són "pocs" els casos de direccions de residències que han adaptat a la realitat del centre els protocols sobre com atendre sospites o casos de covid-19 i altres procediments relacionats amb la pandèmia.

El sindicat també ha tingut coneixement que en algunes residències falten equips de protecció individual (EPI) per eventuals casos o sospites de coronavirus.

CCOO ha rebut en les darreres hores moltes consultes sobre com poder acudir al lloc de treball a les residències de gent gran des del passat divendres, quan van tancar els centres educatius. La majoria de professionals de geriatria són dones i moltes de les que són mares han constatat problemes per organitzar la cura dels fills i anar a treballar, en un sector en què no es pot aplicar el teletreball. També és una professió amb un nombre important de famílies monoparentals i d'origen estranger, i que per tant poden trobar-se sense una xarxa familiar propera.

Els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies van acordar la setmana passada una sèrie de mesures per a les residències de gent gran, persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental. Així, les persones que tinguin febre o símptomes respiratoris o bé que hagin viatjat recentment en zones de risc per coronavirus no visitin aquests centres i registrar les visites perquè, en cas d'un eventual positiu de covid-19, sigui més àgil localitzar tots els possibles contactes de la persona afectada, entre altres mesures. També es va establir com han d'actuar els professionals de la residència en cas d'una sospita o un cas confirmat i com l'equip sanitari residencial organitzarà l'assistència de la persona afectada, en cas que es pugui quedar a la residència durant el transcurs de la malaltia.

“El coronavirus no està en les residències, l'única manera que entri en elles és perquè algú ho porta. Si prohibeixes el pas als familiars dels residents però als treballadors d'aquestes no els dotes d'equips de protecció individual no aconseguim res” ens comenta Pep Martínez, delegat de geriatria de CCOO, a Herrera a COPE Catalunya i Andorra, “El que ha passat és que no hi ha màscares i els que la portaven els renyaven per crear alarma social” afirma Pep. “els empleats se senten abandonats per la seva empresa, imagina't, de nit, una planta amb residents amb demència. Això no es pot controlar fàcilment”.