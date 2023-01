Catalunya té la tercera taxa més alta d'absentisme

Han tornat a pujar les taxes d'absentisme laboral al nostre país. Per saber per què passa parlarem amb el director d'Adecco GroupInstitute, Javier Blasco.



- Si pugen les taxes d'absentisme laboral, vol dir que la situació està millorant?



Si fossin temps normal sí, però sí que és veritat que encara estem tirem endavant de la pandèmia i de la crisi, per tant, hi ha tants elements que afecten que no ens permeten veure aquest paral·lelisme que sempre ha estat entre el creixement econòmic, el creixement de l'absentisme laboral i el decreixement. Les absències també es poden donar per l'escassetat de talent, és una mena d'espiral que afecta més o menys depenent del sector.



- A partir de quin moment es comença a comptar com absentisme?



El que fem més dividir les hores no treballades amb les hores pactades, és a dir, per calcular les hores pactades efectives (es pacten en convenis col·lectius) li afegim les hores extres i li traiem la part de vacances. Per calcular les absències, agafem les hores no treballades per diversos motius, la major part són per incapacitat temporal, aquesta és la manera.



- Com pot afectar a la productivitat d'una empresa?



Avui dia per calcular la productivitat es fa dividint entre el nombre de persones i hores treballades. Evidentment, si s'han de contractar altres persones per fer la feina dels que estan de baixa, hi haurà costos per substitució i per la no producció.



- Es pot acomiadar una persona per absentisme laboral?



Es pot acomiadar a una persona per incompliment de conveni, però no per causes objectives.