Catalunya deixa de liderar l'arribada de turistes en avió durant el mes de juliol a causa de la pandèmia

Més de 2,1 milions de passatgers van arribar a Espanya al juliol procedents d'aeroports internacionals, la qual cosa representa una caiguda del 80% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades difoses aquest dijous per Turespaña, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.Es tracta del cinquè mes consecutiu de descensos que evidencien les conseqüències de la crisi de la covid-19 en les arribades de vols internacionals amb destinació a Espanya.Avui a Herrera Cope Catalunya, Martí Serrate, president de les agencies de viatge de Catalunya (ACAVE) ha parlat del tema.Gairebé la meitat dels viatgers internacionals arribats a Espanya (923.593) procedien d'Alemanya (23,6%) i el Regne Unit (20,3%), seguits de països de la zona Schengen com Països Baixos (9%), França (8,5%), Itàlia (7,5%), Bèlgica (6,1%), Suïssa (5,3%), Polònia (2,7%), Irlanda (1,8%) i Suècia (1,7%).Balears va ser la comunitat autònoma amb més arribades (29,6% del total), seguida d'Andalusia (15,5%), Comunitat Valenciana (14,5%), Catalunya (13,5%), Comunitat de Madrid (13%) i Canàries (11,4%). Per tant, set de cada deu viatgers internacionals arribats al juliol a Espanya ho van fer a una d'aquestes sis comunitats autònomes.L'aeroport de Palma de Mallorca va ser el que més passatgers internacionals va rebre (21,6% del total), seguit de Madrid (13%), Màlaga (12,9%), Barcelona (12,1%), Alacant (10%), Eivissa (6,1%), València (4,5%), Tenerife Sud (4,3%), Fuerteventura (2,5%) i Gran Canària (2,5%).Des de gener a juliol, els viatgers arribats a Espanya procedents d'aeroports internacionals ascendeixen a 15,5 milions un 71,4% menys si es compara amb el mateix període de l'any anterior.