En Catalunya la coordinadora de residencias ve imprudente el traslado de los abuelos a casa

La portavoz de la Coordinadora Residencias 5+1, María José Carcelén, ha criticado duramente la medida de la Generalitat de dejar que la gente mayor en residencias, sin coronavirus, puedan marchar a casa de familiares a pasar el confinamiento.

El coronavirus se está cebando con saña en las residencias de personas mayores y Carcelén añade "es una medida incluso cruel, cuando en las residencias tenemos el nivel de contagio que tenemos, enviar a las personas mayores a casa es arriesgar a familiares con riesgo o incluso a contagiar a la propia persona mayor a contraer el virus" nos dice "entonces ¿si no me llevo a mi familiar ahora a casa soy una mala persona?. No. Los malos son los que están aprobando estás medidas".

Carcelén ha dicho que "no se harán tests ni a los abuelos ni a las familias”, de forma que no se podrá saber qué consecuencias puede tener el traslado.



Una de las preocupaciones es la realidad de las residencias. "Las personas que ingresan ahora en una residencia suele estar muy deterioradas. No hay servicio médico, y, en muchas, no hay servicio de enfermería por las noches" explica "la normativa de estos lugares está caduca y necesita una revisión urgente. La situación de hace 10 años no es la de ahora".

La portavoz continúa "es normal que los trabajadores tengan miedo, están trabajando en una residencia bajo mínimos, *tensionats y sin saber quien puede tener el virus y quien no".

En cuanto a las muertes de los ancianos en las residencias explica "Las cifras son mucho mayores de lo que se dice, a las personas que mueren no se les ha hecho nungún test y no se sabe si han muerto a causa del virus o no" afirma Mª José Carcelén.