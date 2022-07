Catalunya concentra més del 40% de les okupacions que es fan a Espanya

Els empresaris i propietaris exigeixen a les administracions un ‘pla de xoc’ per impulsar la creació de lloguers socials per tal de combatre les ocupacions delinqüencials, una “lacra social” que atribueixen “a les màfies que s’aprofiten de les famílies vulnerables”.

En una roda de premsa, Foment del Treball, juntament amb l’Associació de Propietaris de Catalunya, han denunciat que a Espanya el nombre d’okupacions van incrementar un 18% l’any 2021.

En total, en els primers nou mesos del 2021 es van registrar 13.300 entrades il·legals a habitatges de tot l’Estat, el 42% de les quals a Catalunya. En aquest sentit, la patronal catalana ha fet una crida a modificar la legislació actual per tal que els desnonaments es facin en un màxim de 72 h.

En aquest sentit, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha posat d’exemple “la majoria d’estats europeus”, on els desnonaments són “immediats”, i ha demanat homologar la legislació espanyola a la d’aquests països.

Per això, la patronal catalana i l’Associació de Propietaris de Catalunya demanen que els administracions impulsin una triple reforma.

Segons ha detallat el membre de la Comissió Jurídica de Foment del Treball, Emilio Zegrí, la proposta es basa en la modificació de l’article 13 de la llei d’enjudiciament criminal, per tal que es pugui “desnonar immediatament per part del jutge l’ocupa il·legal, la reforma del règim de bases locals per donar atribucions als ajuntaments perquè puguin coordinar les forces locals i una darrera modificació de la llei de la propietat horitzontal, que doni legitimació a les comunitats de propietaris per actuar davant les ocupacions il·legals.

Sobre l’enduriment de la legislació, el president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, Sergi Llagostera, ha afirmat que és necessària perquè “l’actual impunitat genera un efecte crida”. Llagostera ha atribuït l’increment d’aquestes entrades il·legals al fet que “a l’ocupa no li passa res” quan comet el delicte i, a més, ha denunciat un “col·lapse judicial” per la multitud de denúncies que diàriament es posen amb relació a aquesta problemàtica.

Així mateix, Llagostera ha insistit en afirmar que l’origen d’aquest increment són “les màfies organitzades” que s’aprofiten de la creixent emergència social.

En la mateixa línia, el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha avisat que el context econòmic actual, marcat per les conseqüències de la pandèmia per la covid-19 i la guerra a Ucraïna, podria agreujar les desigualtats entre la població.

Amb això, Sánchez Llibre, ha responsabilitzat a les administracions públiques de l’augment de les ocupacions perquè durant anys “no han construït els habitatges socials que una ciutat com Barcelona necessita”.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president del col.legi d'administradors de finques de Barcelona-Lleida, Enrique Vendrell (àudio).