Catalunya, al capdavant en abandonament escolar

Catalunya està al capdavant de l'abandonament escolar a Espanya. De fet, la Fundació Bofill ja va alertar que un de cada set infants catalans no entén el que llegeix en finalitzar la primària. Analitzarem aquesta situació amb lacap de projectes de la fundació Bofill, Elena Sintes.



- Les xifres són preocupants, fins i tot, ha pujat l'abandonament escolar.



Sí, efectivament hi ha hagut una tendència general aquest any, han pujat els nivells a tot l'estat i Catalunya conjuntament amb altres comunitats del Mediterrani, és una de les que ha patit un major increment després de molts anys de baixades. Segurament tindrà a veure la recuperació econòmica i l'atracció de llocs de treball en el sector del turisme que haurà fet que part de la població jove hagi marxat a treballar i hagi deixat els estudis.



- Creus que un dels motius és la desigualtat social?



Per descomptat, tots els anàlisis de fa anys indiquen que l'abandonament escolar és molt més elevat entre la població per la desigualtat social, potser per ser immigrant, famílies amb ingressos baixos o amb pocs estudis, per tant, és cert que tenim un grup important d'alumnat que necessitaria els suports específics i més recursos per acompanyar-los i que no deixin els estudis.



-Què es pot fer?



El que hem fet nosaltres és apuntar algunes de les principals mesures que es podrien dur a terme, d'alguna manera hem tocat os i per aconseguir reduir aquestes xifres que tenim ara calen mesures més específiques i dirigides especialment en aquest alumnat vulnerable i a les mancances del mateix sistema. El que proposem són mesures d'acompanyament, és a dir, suport educatiu per aquest alumnat, compensar la capacitat econòmica que tingui la família i que es puguin permetre que el seu fill faci un batxillerat o FP (es podria fer a través d'una beca) i també una millor orientació perquè sàpiguen quines alternatives tenen i sobretot una major i més forta oferta de formació professional.