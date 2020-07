Castelldefels demana afegir-se al grup de municipis amb més restricions per Covid

Als 14 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona on s’apliquen restriccions de mobilitat a causa dels rebrots s’hi podria afegir Castelldefels. El consistori del Baix Llobregat ha demanat al Procicat que estudiï incloure’ls al grup de municipis amb més restriccions. L’Ajuntament avisa que els últims dies han augmentat els contagis. Fins a principis de la setmana passada, la situació a Castelldefels estava controlada, i els casos setmanals no havien superat la desena. Ara, però, la situació ha canviat de manera preocupant, segons l’Ajuntament. Entre dilluns i divendres de la setmana passada es van registrar 52 contagis, i han passat d’uns 200 sospitosos setmanals a 360.

La alcaldesa de Castelldefels ,María Miranda , explica a Herrera Cope Catalunya i Andorra quins son els passos a seguir.

A Lleida demanen que no es prorrogui el confinament

En canvi, al Baix Segre, els alcaldes de sis municipis on hi ha les mesures de restricció més severes demanen que no es prorrogui el confinament més enllà d’aquest dijous a la tarda. Ja hauran passat els 15 dies des que va entrar en vigor. Aitona, Alcarràs, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre demanen relaxar unes mesures que, diuen, ja no calen i estan fent mal a l’economia.

