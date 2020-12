"A casa, no convidis el foc", nova campanya per lluitar contra els incendis a les llars

Barcelona llança una campanya informativa per a fomentar la instal.lació d edetectors de fum en els comicilis. La campanya porta per nom "A casa, no convidis el foc", i pretèn prevenir el risc d'incendis domèstics. David Zapater és el caporal dels bombers de Barcelona i coordinador de prevenció d'incendis. Amb ell parlem d'aquesta iniciativa, i és que les xifres d'incendis en els anys 2019 i 2020 diuen que hi ha gairebé 2000 incendis anuals a l'interior de la ciutat, són xifres realment preocupants: "Això suposa 4 o 5 incendis, de diferent magnitut, a la ciutat de Barcelona diàriament. Sobre les causes d'aquests incendis, hi ha moltes. Normalment descuits, imprudències involuntàries o avaries. Tot el que faci que un punt de calor pugui progressar i convertir-se en un incendi, s'ha de detectar a temps, o sinó passa el que passa. Cal que tots estiguem atents". Des de l'any 2009 fins a l'actualitat un total de 41 persones han perdut la vida en incendis. Aquesta campanya, segons ens explica el David "vol que les xifres d'incendis a Barcelona es redueixin. A més cal tenir en compte que més del 80% de víctimes mortals es produeixen de nit, i més del 30% de les víctimes són gent gran. El que vol la campanya és conscienciar sobre aquest problema. Va adreçada a tota la ciutadania, i vol potenciar que els ciutadans adquireixin aquests detectors de fum per poder tallar el problema abans que l'incendi sigui gran. Malauradament encara no és obligatori tenir un detector, tot i que seria bo un canvi de normativa. a països com França o Alemanya si que és obligatori, i cal dir que els detectors de fum són eines que salven vides"