Cap a on ha d'anar el model de residències?

Els models de residència tenen un punt d'obsolescència. És un tema del qual es parlava ja feia temps, però la pandèmia ho ha posat a sobre de la taula. Les generacions i la societat amb els anys canvia i d'aquí res la generació del baby boom es jubilarà. Parlem amb el president de la fundació Edat & Vida, Dr. Josep Maria Via.



- Cap a on han d'anar als models de residència?



En aquest tema trobarem molts punts de vista diferents i de vegades hi ha qüestions elementals que s'obvien a l'hora de fer aquests enfocaments. Sí tots estiguéssim bé i sans i arribéssim els vuitanta amb prou autonomia, trobaríem models residencials idíl·lics, però la gran part de la gent prefereix estar a casa seva. Es plantegen anar a una residència quan estar a casa és impossible, és a dir, quan el grau de deteriorament és alt o la família tampoc es pot permetre pagar un cuidador que en molts casos pot arribar a ser més car que anar una residència. Llavors ens trobem que la persona que arriba en aquest centre, quan abans era només una alternativa, està molt deteriorada i aquest centre que estava percebut com un suport social, normalment no tenen la part medicosanitària i aquí comença el problema perquè quan et ve una patacada com la covid, aquest problema es fa evident de forma dramàtica.



- Llavors s'espera un centre més especialitzat amb una atenció mèdica constant.



El que proposem és la integració social sanitària, és a dir, estem parlant d'equips de treball que contenen treballadors socials, fisioterapeutes, animadors però també personal d'infermeria o personal mèdic treballant conjuntament d'una forma adequada.