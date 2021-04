Canvia el perfil dels ingressats a les UCI

S'ha donat autorització per distribuir les vacunes de Janssen i començar la seva aplicació. A Europa encara està pendent l'aprovació de la vacuna russa Sputnik 5 , l'agència del medicament europea ha de donar el vistiplau. Tenim el telèfon al Dr. Albert Gómez professor del departament de ciències mèdiques de la universitat de Girona i cap del servei de medicina interna de l'Hospital de Santa Caterina.

-Un dels avantatges que podem destacar de la vacuna de Janssen és que és d'una sola dosi.

Aquesta és un avantatge respecte a la resta de vacunes, la vacuna de Janssen amb una sola dosis aconsegueix la immunitat necessària.

-Per què té uns límits d'edat?

Els estudis i a persones vacunades a partir dels divuit anys llavors no hi hauria problemes d'edat. Segurament que es fa per una distribució de les vacunes a les persones que tenen més risc d'agafar covid i risc de desenvolupar una malaltia greu, però en un principi no hi hauria problema.

-Havia sentit a dir que en funció de l'edat sí que havia vacunes que donava una millor resposta immunitària com per exemple l'AstraZeneca, deien que tenia una millor resposta immunitària en persones de vuitanta anys.

Les diferències són mínimes, no hi ha una diferència extraordinària entrenar vacuna i una altra. Sí que és veritat que davant dels efectes secundaris que hi ha hagut arran de les trombosis estranyes arran de la vacunació, era preferible fer-ho en edats més avançades.

-S'ha parlat moltíssim dels casos de trombosis, creus que és greu?

Va ser un efecte secundari molt poc freqüent i el benefici-risc de la vacuna sempre superior el benefici que el risc, però en el cas que es donin hi ha un molt petit percentatge que poden ser greus.

-Aquesta quarta onada estem la que no estan tan dura com la segona o la tercera, però fa la sensació que s'allarga en el temps.

Podria estar en relació amb la variant britànica, sí que hem vist un canvi respecte als ingressos, abans ingressava gent molt més gran i ara els pacients vénen més greus i en comptes d'ingressar planta ingressen directament a l'UCI, és a dir, l'evolució del virus és molt més ràpida i la gent que ingressa està entre els 40 i 63 anys.