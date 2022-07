Cancel·lacions a Barcelona en la nova tongada de vaga de Ryanair

Els treballadors de cabina han reprès la vaga a Ryanair amb quatre jornades més d’aturades des d’aquest dimarts, 12 de juliol, i fins divendres, 15 de juliol, per reclamar el conveni col·lectiu. En el primer dia es van produït fins a 10 cancel·lacions de vols de la companyia que havien de sortir des de l’aeroport de Barcelona (Menorca, Eivissa, Roma i Milà) i vols que hi havien d’arribar. A la vegada també s’han registrat 234 retards a tot Espanya.

Denuncien quatre acomiadaments per la vaga

El sindicat USO ha valorat “molt positivament” el funcionament de la vaga dels treballadors tot i que els serveis mínims decretats han estat un cop més “abusius”. Lídia Arasanz, secretària general d’USO, ha destacat que, malgrat les dificultats per exercir el seu dret a la vaga, els treballadors “segueixen parlant alt i clar” per exigir millors condicions laborals. En aquest sentit, ha criticat que la companyia ha tornat a enviar la carta de serveis mínims al 100 % de la plantilla i que han detectat esquirolatge en alguns vols perquè hi hagi tripulacions no espanyoles. A més, els sindicats denuncien quatre acomiadats per haver fet vaga. Lamenten que la companyia deixi a terra milers de passatgers abans de reunir-se amb els treballadors per negociar un conveni col·lectiu.

Enuig per buscar una alternativa al vol cancel·lat

Els passatgers afectats per les cancel·lacions han perdut la reserva de l’allotjament o bé el cotxe de lloguer. Alguns pateixen per no trobar lloc on dormir si no tenen el vol de tornada i d’altres busquen alternatives per volar el mateix dia amb una altra companyia.

Després de les vagues convocades els dies 24, 25, 26 i 30 de juny, la vaga del 2 de juliol, amb una aturada de 24 hores, havia de ser l’última però les negociacions entre la companyia i els sindicats USO i Sitcpla no han fructificat i per això s’han convocat 11 dies més de vaga als 10 aeroports espanyols on hi ha Ryanair.

A banda de les aturades d’aquesta setmana, els tripulants de cabina també faran vaga els dies 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol. Els tripulants de cabina de l’aerolínia reclamen un conveni col·lectiu que ja fa vuit mesos que es negocia. En total, entre 1.200 i 1.400 treballadors estan convocats per sumar-se a l’aturada.